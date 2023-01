JBr News 2023 #018 – Lula e o Brasil de volta ao jogo internacional

A viagem marca o início da estratégia que Lula pretende adotar para a política internacional. Em vez das discussões bilaterais, como o ex-presidente Jair Bolsonaro preferia

Não foi por acaso nem por amizade que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva escolheu a Argentina como o destino da sua primeira viagem internacional. A viagem marca o início da estratégia que Lula pretende adotar para a política internacional. Em vez das discussões bilaterais, como o ex-presidente Jair Bolsonaro preferia, a volta da negociação multilateral, em bloco, como o retorno do Brasil à Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac). O Brasil quer reassumir uma posição de líder do continente, com os ônus e bônus dessa condição. É o que explicam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.