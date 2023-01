JBr News 2023 #010 – A contaminação da Polícia Federal

A presença de Honorato nos atos de domingo e dos outros três é uma evidência forte do grau de contaminação bolsonarista da Polícia Federal

No meio da confusão, invadindo e depredando no domingo (8) o prédio do Supremo Tribunal Federal (STF), estava o ex-presidente do Sindicato dos Policiais Federais do Distrito Federal (Sindipol-DF) Fernando Honorato. Além dele, há pelo menos outros três policiais federais diretamente envolvidos com os atos golpistas do domingo. A presença de Honorato e dos outros três é uma evidência forte do grau de contaminação bolsonarista da Polícia Federal. Um imenso desafio para o ministro da Justiça, Flávio Dino, e para o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues. É o que contam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.