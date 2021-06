JBr News #187 – Siga o dinheiro…

No JBr News de hoje: As quebras de sigilo definidas na CPI da Covid podem abrir uma nova linha de investigação importante para a comissão

No JBr News de hoje:

As quebras de sigilo definidas na CPI da Covid podem abrir uma nova linha de investigação importante para a comissão. Por que o gabinete paralelo nunca foi o oficial? Por que tanta insistência no uso de medicamentos sem eficácia no tratamento? Há mais do que simples equívoco nessa estratégia? Interesses inconfessáveis? São coisas que a CPI só poderá desvendar seguindo a velha máxima: “Siga o dinheiro”. É o tema do JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade.

