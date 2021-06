JBr News #184 – E a política entrou em campo…

No JBr News de hoje: Gonzaguinha já cantava na década de 1970: “Se meu time não fosse campeão nós fazia uma revolução”

No JBr News de hoje:

Gonzaguinha já cantava na década de 1970: “Se meu time não fosse campeão nós fazia uma revolução”… Futebol e política voltaram a se misturar com a polêmica sobre a realização da Copa América. Os jogadores aceitaram competir, mas prepararão um manifesto. O presidente Bolsonaro teria interferido? E teria mesmo chegado a discutir a troca do treinador? Voltamos aos anos 1970? É o tema de hoje do JBrNews, o podfast Imagem&Credibilidade.

