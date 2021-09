JBr Literatura #028 – Entrevista com a escritora Sthefanie Caroline

Stephanie Caroline começou a escrever aos 8 anos para expressar suas emoções, e aos 15 anos escreveu seu primeiro livro, Doce Vida de Ana

Stephanie Caroline começou a escrever aos 8 anos para expressar suas emoções, e aos 15 anos escreveu seu primeiro livro, Doce Vida de Ana. A publicação aconteceu 10 anos depois, e, de lá para cá, já foram mais 6 livros na nossa entrevistada: Nada é por Acaso, 13 Contos de Amor ou Não, Diário da Garota em Crise, Para Sempre, Deixe-me Roubar seu Coração e o recém lançado Amor, destino final. O oitavo romance já está em desenvolvimento. Formada em Publicidade e Jornalismo, Stephanie ama ler e adora criar histórias com aquele toque mais vida real, com personagens “gente como a gente”. Suas leitoras gostam de histórias românticas, mas com um toque mais vida real e que buscam identificação e reflexão no que é revelado ao longo do livro.

Diário da garota em crise

Bem-vindo!

“Não há nada errado em amar os dois… Porque amo apenas um verdadeiramente!”

Ana Lastra sonha em encontrar um grande amor, exatamente como nos livros. O detalhe é que ela vai descobrir que no mundo real o amor não é assim tão simples. Quando ela conhece Brunno, seu mundo vira literalmente de ponta cabeça… E as coisas tendem a piorar!

Será que todas as histórias de amor foram feitas para terem um final feliz? Brunno e Ana vão ter que se arriscar e descobrir isso juntos… Ou separados!”

Atenção: O livro não é recomendado para pessoas emocionalmente sensíveis ou que estejam sofrendo uma crise depressiva de ansiedade. Pode conter gatilhos emocionais.

13 contos de amor ou não

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Bem-vindo!

“Uma deixou de acreditar no amor, a outra quer tê-lo de volta e se vingar, enquanto a terceira deseja nunca ter se apaixonado.

Existe também uma garota em crise, forças sobrenaturais, amores não resolvidos e o nascimento do sentimento em um mundo distópico.

Treze contos que podem ser de amor. Ou não. Tudo é uma questão de ponto de vista”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nada é por acaso

Bem-vindo!

“Éramos só nós dois, sobreviventes de uma realidade cruel”

Anita Alvarez passou por uma grande tragédia em sua vida e desde então – além de ser acusada pela morte dos pais – vive sozinha em seu mundo, presa a seu sofrimento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Tudo muda quando ela conhece Mateus, alguém marcado por uma tragédia tão ruim quanto a sua. Os dois se aproximam e além de amigos acabam se tornando namorados.

Mas na vida nada é por acaso e talvez os dois tenham se encontrado para ensinar uma grande lição um ao outro: Por mais difícil que estejam as coisas, sempre há motivos para continuar a viver!”