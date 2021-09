JBr Literatura #026 – Entrevista com a escritora Joyce Xavier

Joyce Xavier, nascida no Rio de Janeiro, é carioca da gema, boêmia, estudante de Jornalismo, fascinada pela literatura e uma eterna apaixonada por música e composições, está carioca começou a escrever aos 16 anos

Joyce Xavier, nascida no Rio de Janeiro, é carioca da gema, boêmia, estudante de Jornalismo, fascinada pela literatura e uma eterna apaixonada por música e composições, está carioca começou a escrever aos 16 anos.

Criou alguns blogs pela internet, mas somente após uma depressão se entregou às redes sociais, onde criou a sua Fan Page “A tal da Joyce Xavier” em Março de 2013.

Publicou seu primeiro livro em 2014 e neste mesmo ano criou a página e o projeto com o mesmo nome: Colorindo as Palavras, no qual rendeu-lhe um livro em co-autoria e no mesmo mês lançou o seu segundo livro que fala somente sobre amor: Encantos. A autora lançou pela editora Crystal Books no dia 24 de agosto as Obras O diário dos 30 anos e o Diário dos 30 e poucos anos.

Confira a entrevista!

Diário dos 30 anos – Editora Books

Joyce Xavier





A autora escreveu Tereza, em Coautoria com a escritora Juliana Daglio, e participou de Antologias como Mãe e Brasil mostra a tua cara, representando o Rio de Janeiro.

O seu livro, O Diário dos Trinta anos, conta a história de Malu e que trouxe sucesso de aceitação e críticas entre o público. A segunda edição ficará a cargo da Editora Crystal Book, além do livro O Diário dos trinta, a autora lança também o seu segundo livro O Diário dos Trinta e poucos anos, que é a continuação. Ambos estão em pré venda na Editora Crystal Books. Atualmente a autora se prepara para a terceira e última parte do livro, O Diário dos (quase) quarenta anos, ainda sem data para publicação.