JBr Literatura #017 – Entrevista com a escritora Clara Artemis

A escritora carioca Clara Artemis lançou nesta segunda–feira dia 28 de junho, em live especial no Instagram da Editora Serpentine, seu quinto romance, intitulado “Kaleidoscópio”. Marcada pela luta pela literatura nacional, a escritora Clara Artemis, sentiu na pele o peso do preconceito contra o público LGBTQIAN+, quando seu lançamento “Cores em Você” foi recolhido e temporariamente censurado pelo, então prefeito, Marcelo Crivela, na Bienal do Livro do Rio de Janeiro de 2019.

Clara, heterossexual, autora de romances LGBTQIAN+, hoje se vê com um legado e uma enorme responsabilidade ao retratar o mais puro amor, seja da forma que for. Este encontro literário entre Clara e suas histórias encantadas nasceu quando, ainda leitora, sentia uma enorme falta de representatividade dentro deste perfil:

“Com tantas leituras de diferentes gêneros e culturas algo que me chamou muita atenção foi notar que dentro da literatura LGBTQIAN+ existia uma carência de representatividade enorme, e isso passou a me incomodar bastante. Quando se tratava de personagens fora de hétero-normativa ou eles eram personagens secundários, ou eram muito estereotipados. Poucos eram os que geravam uma mínima onda de representatividade.” Explica.

Durante sua carreira Clara se dedicou muito as suas pesquisas, não queria escrever algo fantasioso com o qual ninguém iria se identificar. Ela se preocupou com a representatividade real, para que os leitores se conectassem com personagens por notarem neles um comportamento verdadeiro, não algo caricato.

Por isso hoje, suas obras são recorde de vendas em plataformas digitais e em formato físico. Todos eles ficaram em primeiro lugar de vendas em sua categoria dentro da plataforma Kindle.

O lançamento do romance “Kaleidoscópio” será em ebook Amazon Kindle, no entanto a versão física também promete, já que, nesta mesma data, será aberta sua pré-venda pelo site da Serpentine: www.editoraserpentine.com.br

Natural de São Gonçalo – RJ, Clara é uma carioca que odeia sol. Casada e com dois filhos, começou a escrever na adolescência, mas somente quando se tornou adulta sentiu-se preparada para mostrar suas histórias para o mundo.

Apaixonada por filmes de terror, livros e mangás, encontrou na literatura LGBTQ sua maior fonte de inspiração. Em suas obras, Clara que escreveu os livros Cores em você, Para sempre em mim, Libertat e Marca-me busca levar diversidade para o meio literário. Além de escritora, ela é editora chefe da Editora Serpentine.

Clara Artemis

Kaledoscopio – Editora Serpentine

Quantas vezes precisamos errar para alcançar o verdadeiro amor?

Marcos queria apenas viver sua vida com Liberdade, mas o mundo real está longe de ser um conto de fadas.

Munido de força e sarcasmo, ele enfrentará todos os desafios para mostrar ao mundo que quem governa sua vida é apenas ele.