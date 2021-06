JBr Literatura #014 – Entrevista com o escritor Arthur Haroyan

“Quando você quer alguma coisa, todo o universo conspira para que você realize o seu desejo”

Radicado no Brasil desde 2008, Arthur Haroyan um emigrante armênio que quando criança assistiu à novela “A Escrava Isaura” e se apaixonou pelo Brasil. Quando a lambada passou por lá a certeza de querer morar no nosso país aumentou e o armênio não mediu esforços para atravessar o atlântico. No modismo da lambada ele dançava com a irmã durante a guerra em seu país a pedido de parentes e vizinhos e não descansou enquanto não se tornou um cidadão brasileiro, aprofundando-se em uma carreira artística que jamais imaginou no seu país de origem. No Brasil fez de tudo um pouco, até estourar em vendas neste semestre de 2021 como livro “O Armênico”.

No livro campeão de vendagem neste semestre, o nosso entrevistado que queria conhecer Aracy Balabanian e conseguiu relata várias histórias muito inspiradoras e engraçadas de um emigrante sonhador que amava o Brasil, ele sempre se sentiu um brasileiro, mesmo em outro país. Arthur já teve duas entrevistas no programa do Jô pra lá de divertidas e outras duas comigo no Programa Band Verdade da Band Fm que vale a pena conferir as curiosidades da sua trajetória. Se preparem para boas risadas cada página lida.

Lembrete. Toda renda das vendas do seu livro são enviadas para as famílias no seu país devastado por uma guerra!

Confira a entrevista!

Arthur Haroyan

O Armênico – Editora The Books.

Nada vai impedir realizar seus sonhos, mesmo quando aparece em um país totalmente diferente do seu, vivendo um choque cultural, sem saber falar português, sem dinheiro no bolso, com os documentos roubados e quando seus únicos “amigos” são os atores das telenovelas brasileiras que você conheceu através da televisão.