JBr Literatura #012 – Entrevista com a escritora Simone Motta

“Neste cenário informacional das escritas, elas as revisões ganham corpo”

Qual seria a editora ideal para publicar o seu livro? Esta foi à pergunta feita por muitas pessoas que sonharam em publicar um livro, e neste período de pandemia encontraram o momento ideal para realizar o tal almejado sonho, tirar da gaveta ou mesmo da cabeça o seu original ou ideia de escrever um livro. Mas, para que tudo dê certo, é preciso escolher a editora que mais atenda às necessidades do autor e que ofereça tudo o que ele precisa, da revisão à venda.

O papel de uma revisão é tudo numa obra, ela não serve apenas para corrigir os erros gramaticais como concordância e outros cuidados que a língua precisa como os vícios de linguagem, por exemplo, mas para ajustar o sentido da fábula de uma escrita, isto faz um grande diferencial e vai além do que uma mera impressão de qualidade. É essencial buscar por uma editora que tenha excelentes revisores, mas que estejam aptas a cuidarem da sua obra em todas as etapas, desde a capa até a venda. A editora necessita ter em seus quadros uma equipe de profissionais qualificados para que o resultado do seu livro seja perfeito e a perfeição passa por uma boa revisão.

A nossa entrevistada desta semana é a carioca de 21 anos que mora na cidade de Duque de Caxias/RJ. A idade da nossa revisora de inicio assustaria qualquer escritor, mas Simone Motta é considerada uma das melhores revisoras deste país. Com uma vasta experiência em revisão de textos a letranda na área de português e literatura, e em editoração de livros, é a responsável pela seleção de livros do selo Dark, da editora Crystal Books.

A jovem revisora tem uma carreira solidificada no campo da literatura, sendo também autora de uma trilogia de suspense, onde conta a história de uma sanguinária máfia russa dirigida por uma mulher, que sofre preconceitos tão vistos em nossa própria realidade. Com trabalhos para mais de 10 editoras, esta carioca se posicionou no mercado, sendo uma das revisoras mais conceituadas no mercado editorial, além disto, ela possui uma empresa de tradução de livros e, ainda, é corretora oficial de redações do ENEM.

Quer saber mais, confira a nossa entrevista!

Simone Motta

O Perigo Fascina – Editora Crystal Books

Só me dirijo às pessoas capazes de me entender, e essas poderão me ler sem perigo. Atena é uma jovem mulher que após a morte do seu pai, Nikolai Volkov, teve que assumir a maior organização criminosa da Rússia. Apesar de todo preconceito, dita as regras calorosamente em busca da perfeição, mesmo não sendo respeitada pela maioria dos homens, por não a considerarem competente.

Atena, sem esperança de se livrar do fardo a carregar, segue com o desejo de ter seu lugar e respeito na sociedade extremamente machista, envolvendo-se na morte do pai e desvendando mistérios que trazem consequências irreparáveis.