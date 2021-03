JBr Literatura #005​ – Entrevista com a agente literária Heloisa Cruz

Presente no mercado literário americano e europeu, a figura do agente literário ganhou forças no editorial brasileiro

Aquele profissional do mercado de livros, percebido por nossos escritores em outros países cresceu exponencialmente no ano passado. Eles são as figuras deste mercado que ajudam aos novos e velhos escritores no assessoramento e principalmente na orientação de todo o processo de uma publicação.

O agente é aquele que apresenta o projeto de um livro aos editores, que fomenta a negociação, o adiantamento e percentual de direitos autorais, bem como, cuida do contrato. Estas reflexões sobre o agente literário no Brasil constituem um tema muito novo. Em termos gerais, podemos definir o agente ou a agência literária como um profissional ou empresa que atende os escritores apresentando os textos destes as outras editoras, fazendo a “propaganda” de sua produção.

A nossa entrevistada é a agente literária Heloísa Cruz. Experiente no mercado editorial, esta carioca que é autora do livro “Três letras” reside atualmente no Rio Grande do Sul. A escritora transformou-se numa das agentes literária mais procurada no mercado brasileiro. A sua agenda esta lotada até maio de 2022. “Eu cuido dos seus interesses, faço o filtro no relacionamento entre o escritor e a editora, advogo as suas causas nas questões de direito autoral”, relata.

Heloisa Cruz aborda questões como preparar propostas, originais para avaliação, divulgação do seu livro, vendas e principalmente como administrar a sua carreira. Na maioria das vezes, agentes experientes e com bons antecedentes tendem a ser ouvidos com mais entusiasmo pelos editores do que agentes com pouca experiência, que estão batalhando para consolidar seu nome.

Interessou-se pela carreira? A nossa entrevista dá as dicas, venha conferir!