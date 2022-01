Imagem & Credibilidade #111 – Será que nada altera a “entendiante” corrida eleitoral?

Nova rodada da pesquisa DataPoder divulgada na sexta-feira volta a confirmar o que outras pesquisas anteriores já demonstravam. Uma ampla vantagem de Lula

Nova rodada da pesquisa DataPoder divulgada na sexta-feira volta a confirmar o que outras pesquisas anteriores já demonstravam. Uma ampla vantagem de Lula, podendo ganhar até no primeiro turno, Bolsonaro em segundo e a tal terceira via sem demonstrar maiores chances. A repetição desse quadro a cada nova pesquisa faz com que a corrida eleitoral, na visão do cientista político Alberto Carlos de Almeida, fique até “entediante”. E ele é o convidado desta semana no podcast Jornal de Brasília/Imagem&Credibilidade. Será que nada pode mesmo alterar esse quadro? Essa é a discussão da semana.