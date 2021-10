Imagem & Credibilidade #099 – A CPI da Covid, o clone do Zé Carioca e a guerra dos mil dias

O governo Jair Bolsonaro não teve muito o que comemorar na semana em que completou mil dias

O governo Jair Bolsonaro não teve muito o que comemorar na semana em que completou mil dias. Na CPI da Covid, a descrição macabra do laboratório de cobaias humanas nos hospitais da Prevent Senior e a presença histriônica de Luciano Hang, com pose de clone do Zé Carioca. E a crise econômica empana a festa de Bolsonaro porque um governo em guerra permanente nunca tem estabilidade para imprimir suas mudanças. Esses foram os temas em discussão no podcast Jornal de Brasília/Imagem&Credibilidade desta semana. Que teve como convidada Ana Krüger, editora do Congresso em Foco Análise.