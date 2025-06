Governo leva nocaute do Congresso

O que aconteceu na quarta-feira (25) no Congresso lembrou a famosa luta do brasileiro Maguila com o campeão mundial de boxe George Foreman em 1990. Maguila perdeu por nocaute no segundo round. Depois, ele comentou sobre a luta: “Pareceu que uma carreta tinha passado por cima de mim.

Só de olhar pro Foreman já ficava com vontade de cair”. Na quarta-feira, pareceu que uma carreta tinha passado por cima do governo.

Atarantados, os articuladores políticos do governo pareciam que só de olhar para os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), já ficavam com vontade de cair. Foi a pior derrota sofrida pelo governo. O que aconteceu? O que a motivou? Como será a relação política agora? Esses são os temas do JBrNews de hoje. Com Rudolfo Lago.