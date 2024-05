Governo faz mudanças pontuais, mas importantes. Entenda

Na noite de terça-feira (14), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva resolveu fazer mudanças pontuais em seu governo, mas importantes. Lula troca o comando da comunicação do governo e a presidência da Petrobras.

No caso da comunicação, Lula transforma uma crise – a das chuvas no Rio Grande do Sul – em oportunidade. Nomeia o antigo ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, em ministro extraordinário para a reconstrução do Rio Grande do Sul.

Um cargo que permitirá a Pimenta fazer política em seu estado. E disputar dividendos políticos, caso seja bem-sucedido, com o governador do estado, o tucano Eduardo Leite. No caso da Petrobras, tira Jean Paul Prates para colocar Magda Chambriand, uma gestora com perfil semelhante ao de Dilma Rousseff, para tocar mais obras, fazer mais entregas e reduzir o preço dos combustíveis. Se as mudanças funcionarão, só o tempo dirá.

