Governo compra briga com novo “BBB”: bets, bancos e bilionários

O governo cogita mudar o seu slogan. Vai sair o atual “União e Reconstrução”, e entrar no lugar algo que remeta à defesa da justiça social, à melhor distribuição de renda.

É um reflexo da virada de chave que houve desde a semana passada, quando o governo sofreu uma grande derrota no Congresso, com a derruba da medida presidencial que aumentava o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e outros tributos como forma de evitar cortes maiores no orçamento, nos programas sociais.

A partir de então, PT e governo começaram a adotar um discurso de que estão a favor das classes menos favorecidas, e que o Congresso, que sofre pressão do novo “BBB” – bets, bancos e bilionários – trabalha contra isso. Essa mudança já visa demarcar terrenos para a eleição de 2026. Mas o Congresso reage a essa queda de braço. Onde tudo isso irá parar é o tema do JBrNews de hoje. Com Rudolfo Lago.