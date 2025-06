É por grana que brigam os poderes da República

Nesta sexta-feira (27), uma operação da Polícia Federal atacou mais um esquema de desvio de recursos do orçamento com emendas parlamentares. Não foi o primeiro. Estima-se que há mais de 80 parlamentares sendo investigados neste momento.

Na mesma sexta, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino realiza uma audiência pública para discutir o modelo brasileiro de execução orçamentária, que gera esses esquemas. E irão pessoalmente defender o modelo os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e Davi Alcolumbre (União-AP).

É em torno dessa questão orçamentária que está a derrota que o governo federal sofreu no início da semana na derrubada do decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que aumentava o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e outros tributos. A briga que envolve hoje os poderes é uma briga por grana. Como explica Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.