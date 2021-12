SHED recebe convidados para reinauguração

Com um conceito diferente do que conhecíamos, agora temos um espaço aberto

Na última quinta feira (9), rolou a reinauguração da casa de shows SHED. Localizada no mesmo local que era antes da pandemia, a casa marcou a retomada das atividades após fechada durante a pandemia. Com um conceito diferente do que conhecíamos, agora temos um espaço aberto em que os convidados possam fazer parte da ideia proposta que inclui arte, cultura, moda e gastronomia.

A festa comandada por DJs e teve um bonus para os presentes, um desfile exclusivo que reuniu peças do Closet B, calçados de Amarílis e modelos da Tree Models