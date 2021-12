Conexão JBr PodCast #002 – Caio e Henrique

O Conexão JBr PodCast desta semana traz lançamento de Caio e Henrique, dupla brasiliense que acabaram de soltar mais um hit que promete esquentar o fim de ano

O Conexão JBr PodCast desta semana traz lançamento de Caio e Henrique, dupla brasiliense que acabaram de soltar mais um hit que promete esquentar o fim de ano. “Cachorra” faz parte de um ciclo de lançamentos que a dupla tem feito nos últimos meses e fecha com chave de ouro a trajetória da dupla no ano de 2021

Em entrevista ao nosso podcast, os “Bonitinhos de Brasília” como são conhecidos, contaram um pouco de como foi gravar um clipe que saiu em tão pouco tempo. A música fala da “marvada” pinga e pelo que parece, acho que teremos dancinha pra viralizar na internet.

Assista o clipe de “Cachorra” :

Sobre Caio & Henrique

Apelidados pelos fãs como “Os Bonitinhos de Brasília” a dupla trilha como revelação da Capital Federal. Inspirados por um parente em comum, desde muito cedo aprenderam violão e começaram a tocar e a cantar no colégio e na igreja. Mais tarde, o mesmo parente motivou o sobrinho (Caio) e o primo (Henrique), a formarem a dupla que vem conquistando as ‘inimigas do fim’ e os ‘raparigueiros’ dentro e fora do país.

Juntos desde julho de 2.018, os primos compuseram e gravaram em Goiânia/GO a primeira música de trabalho ‘Hoje Eu Não Tô Prestando’, após um mês de formação de dupla. Em 2.019, foram até João Pessoa/PB e gravaram as músicas e videoclipes de ‘O Meu Sonho’ e ‘Transfusão de Pinga’.







