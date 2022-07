Conexão JBr – Na Praia 2 e 3 de julho 2022

Subiram ao palco, L7nnon, Xamã, Bhaskar, Adriana Samartini, É o Tchan e DJs residentes do evento.

O último final de semana marcou o inicio do festival Na Praia que nesta edição trouxe o tema Havaí. Com uma localização diferente, desta vez próximo ao clube Agepol no Setor de Clubes Sul, o evento explora toda a região a beira lago e claro, ao estilo praiano de ser, muita areia para ambientar bem a temática.

Subiram ao palco, L7nnon, Xamã, Bhaskar, Adriana Samartini, É o Tchan e DJs residentes do evento.

VEJA AS FOTOS DOS SHOWS: