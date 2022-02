Conexão JBr: Laguna Brasília recebe Israel Novaes

Aconteceu na última quarta (9), o show do sertanejo Israel Novaes no Laguna Gastrô Drink’s, localizado atrás do shopping Pier 21. Também passaram pelo palco, Raffa, Thiago Nascimento, Leon Correa, o dj Daniel Futuro, Primeiro Beijo e a dupla Fred e Rodrigo. O evento marcou o aniversário dos produtores Dudu Carlin e Lauber Amorim O Conexão JBr foi conferir e bateu um papo com alguns deles confere aí: