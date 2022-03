Conexão JBr – Casa de Vidro Worlld Brasília

Comemorando em grande estilo, Bruninho leva atrações como David Brasil, Israel Novaes, DJ Calixto e influencers para seu aniversário

O Conexão JBr traz para essa edição a comemoração do aniversário do assessor de imprensa Bruninho Afonso, o assessor das celebridades. Na última sexta feira (25) na Worlld Brasília, o jornalista reuniu atrações como David Brazil, Israel Novaes, DJ Calixto e alguns influencers para comemorar a data.

Foram reunidos 37 influenciadores da cidade para a edição da “Casa de Vidro” que Bruninho organizou no meio da balada. Foram distribuídos dois cheques no valor de dois mil reais que foram divididos entre o grupo do “Camarote” e dos “Pipocas”.

