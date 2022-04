Conexão JBr – Banda Kipecado

O grupo Kipecado encerrou um ciclo de anos com uma formação e agora passou por uma remodelagem com novos integrantes

Na última sexta feira (8), um evento muito especial aconteceu na Mormai da Orla JK. O grupo Kipecado encerrou um ciclo de anos com uma formação e agora passou por uma remodelagem com novos integrantes. O novo vocalista, Paulinho, passou pelo sertanejo, mas retornou as próprias origens no pagode, agora com esse novo desafio.

O Conexão JBr foi conferir esse retorno, confere aí: