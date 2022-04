Chef’s e Receitas #001 – Crepe Suzette

No primeiro programa do Chef’s e Receitas, o Chef Fábio Marques, vai te ensinar como fazer o Crepe Suzette, sobremesa clássica francesa

No dia em que Brasília comemora 62 anos, o Jornal de Brasília estreia o programa Chef’s e Receitas! A cada semana, o chef Fábio Marques visitará os mais badalados restaurantes do “quadradinho” para te ensinar a fazer as receitas mais pedidas de cada casa.

No programa de hoje, ele visitou o Marie Cusine, restaurante francês, inaugurado recentemente, para ensinar uma das sobremesas mais tradicionais da culinária francesa, o Crepe Suzette.

Confira!

Ingredientes massa do crepe

2 colheres de sopa de farinha de trigo

1 colher de café de açúcar

1/2 xícara de leite integral

Fava de baunilha ou essência de baunilha

1 colher de sopa de manteiga sem sal

Raspa de laranja

Modo de preparo massa

Adicionar todos os ingredientes no liquidificador e bater até formar uma massa homogênea. Despeje a massa numa frigideira pré-aquecida em fogo baixo, deixe cozinhar até dourar as bordas

Ingredientes da calda

1 xícara de água

1/2 xícara de suco de laranja

1/2 xícara de suco de limão

100gr de açúcar

Uma colher de sopa de manteiga sem sal

Uma dose de contreau ou conhaque

Modo de preparo da calda

Coloque a água em uma panela o suco de laranja e limão, o açúcar e a manteiga e deixe cozinhar em fogo baixo até formar uma calda cremosa. Em seguida, adicione o contreau ou conhaque e incline levemente a frigideira para que a bebida incendeie. Deixe flambar até acabar a chama.

Monte em um prato fundo e sirva acompanhado de uma bola de sorvete de baunilha ou creme.