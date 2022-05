Chef’s & Receitas #005 – Genese

Localizado no Noroeste, o restaurante da vez no Chef’s & Receitas traz um prato que reúne o simples com sofisticado

Passeando pela cozinhe contemporânea, chegamos no Genese. Localizado no Noroeste, o restaurante da vez no Chef’s & Receitas traz um prato que reúne o simples com sofisticado e renova a visão que temos do famoso purê de batata. Filé ao molho picante de frutas vermelhas 1 medalhão de filé mignon

batata para o purê

tempero a gosto

sal e pimenta

molho de frutas vermelhas Confere aí a receita na íntegra: