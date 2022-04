Chef’s & Receitas #002 – Camarão com purê de banana da terra

No episódio desta semana do Chef’s & Receitas, fomos conhecer o Contê Food & Drink’s e aprender a preparar um prato assinado pela chef Andreia

No episódio desta semana do Chef’s & Receitas, fomos conhecer o Contê Food & Drink’s e aprender a preparar um prato assinado pela chef Andreia, o Camarão cremoso com Purê de banana da terra. A chef Andreia trouxe para o Contê um pouco da bagagem que conquistou ao longo dos 20 anos que passo em Salvador.

Confira!

Pure de banana da terra

Ingredientes:

Banana da terra

Sal

Gengibre

leite

Modo de preparo do purê

Cozinha com casca e tudo e quando estiver bem cozida, em uma panela com água você meche até chegar ao ponto desejado. Uma dica é amassar no processador ou mixer para soltar todo o conteúdo do pote. Em uma panela misture o purê de banana com leite e mexa até chegar a uma textura parecida com a do purê de batata que estamos acostumados. Um segredo que dá um toque especial ao purê de banana do Contê é uma pitada de gengibre. No caso da banana não estar bem madura, pode se colocar açafrão para dar uma cor mais viva ao prato.

Camarão cremoso

Ingrediente do camarão cremoso

Azeite

Cebola picada

Alho picado

Pimenta branca

Sal

Curry

200g Camarão cinza

Leite de coco

Modo de preparo do camarão:

Em uma frigideira bem quente, refogue o alho e a cebola com azeite e incorpore o camarão que foi inicialmente temperado com sal e pimenta branca. Frite o camarão até dourar. Após alguns minutos no fogo, entramos com o curry, meia colher de sopa, lembrando que o curry por se tratar de uma especiaria bem forte precisamos tomar cuidado com o uso. Para finalizar o preparo do camarão, colocamos leite de coco para dar cremosidade e cebolinha ou coentro como decoração.

Monte em um prato raso.