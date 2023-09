Gilberto Gil e outros grandes nomes da música brasileira agitam o fim de semana

A música vai dominar a capital nos próximos dias, mas a agenda cultural também deixa espaço para moda e gastronomia

Festivais, shows empolgantes, oficinas criativas, eventos de moda e gastronomia compõem a emocionante programação dos próximos dias da capital. Um destaque especial desta semana é a abundância de eventos com entrada gratuita, uma ótima maneira de se divertir enquanto aguarda o tão esperado quinto dia útil. Se prepare para vivenciar uma semana repleta de emoções e diversão! Não perca a chance de explorar todos os detalhes:

Família Gil, Filipe Ret, Xamã, Eduardo Costa e mais no Na Praia

A décima semana do Na Praia 2023 destaca a família Gil! Gilberto Gil e a banda Gilsons estarão em Brasília hoje mesmo (1) para o festival. Infelizmente, os ingressos para o show dos Gilsons já estão esgotados, mas não se preocupe, os outros dias também prometem muita diversão. Amanhã (2), é a vez do trap com L7nnon, Filipe Ret, Xamã e Papatinho. Já no domingo (3), o Na Praia encerra com sertanejo, trazendo Ícaro & Gilmar, Luan Pereira, Guilherme & Santiago e Eduardo Costa.

Data: 1, 2 e 3/9 às 18h

Local: Na Praia Parque – Setor de Clubes Sul Trecho 2

Classificação indicativa: +16

Ingressos: a partir de R$ 120 na r2

Favela Sounds – cultura de periferia

O Favela Sounds, que já vem rolando desde o dia 28, traz, neste fim de semana, os tão aguardados shows no Museu da República. Nesta sexta-feira (1º), tem MC Luanna, Tasha & Tracie, Lia Clark e muito mais; no sábado (2), é dia de curtir Clara Lima, Deize Tigrona, Mu540, Slipmami, dentre outros nomes (confira programação completa). Ingressos gratuitos mediante retirada no Sympla.

Data: 1 e 2, 19h

Local: Museu Nacional da República – Setor Cultural Sul, lote 2

Classificação indicativa: +18

Ingressos: grátis no Sympla

Nação Zumbi na República do Coentro

A banda pernambucana Nação Zumbi é a principal atração da República do Coentro, em Brasília. A festa rola neste sábado (2), no estacionamento da quadra 2 do Setor Bancário Sul. Os ingressos custam a partir de R$ 100 no Sympla.

Data: 2/9, às 21h

Local: Setor Bancário Sul, qd. 2

Classificação indicativa: +18

Ingressos a partir de R$ 100 no Sympla

Nadson O Ferinha

Nadson O Ferinha, que já faz sucesso no nordeste, está agora conquistando o centro-oeste e escolheu a capital do Brasil como palco da sua próxima grande apresentação. A belíssima orla do Clube de Engenharia, à beira do Lago Paranoá, será transformada em um cenário mágico para um Luau inesquecível! Com sua incrível habilidade de navegar por ritmos como o forró, piseiro e arroxa, esteja preparado para uma noite que vai fazer você dançar e se divertir como nunca!

Data: 1/9 às 22h

Local: Orla do Clube de Engenharia – Setor de Clubes Esportivos Sul Tr. 1

Classificação indicativa: +18

Ingressos: a partir de R$ 80 na Bilheteria Digital

Festival Flow

Os skate parks de Riacho Fundo I e II e Recanto das Emas serão palcos do Festival Flow, que ocupará essas regiões com música ao vivo, batalhas de rimas, discotecagem, arte de grafite e uma feira de expositores locais. O evento começa hoje (1), com bandas como Ultra Metade, 1940, Jr Graal, Lâmina e Distorção 8. Amanhã (2), o Recanto das Emas recebe Granndemia, DF-147, Função Inversa, MadDog e Desonra. Encerrando, Riacho Fundo II traz StereoSoul, Sem Fuga BsB, O DIA D, KidsGrace e Podrera. O festival também destaca artistas de grafite do DF e uma feira expositiva local.

Data: 1, 2 e 3/9 às 18h

Locais: 01/09 – Skate Park do Riacho Fundo I

02/09 – Skate Park do Recanto das Emas

03/09 – Skate Park do Riacho Fundo II

Classificação indicativa: livre

Ingressos: entrada gratuita

Festival Farol

A partir de amanhã (2), o Festival Farol ilumina a Torre de TV com uma programação empolgante! Shows, DJs, performances artísticas, feira de artesanato, gastronomia, sarau cultural e atividades formativas compõem este evento que promete entretenimento em múltiplas linguagens. Com foco na produção local de Brasília, o festival é voltado para o público de 60 anos ou mais e suas famílias.

Data: 2 e 3/9

Local: Torre de TV – Eixo Monumental Oeste

Classificação indicativa: livre

Ingressos: entrada gratuita

Grupo Patubatê. Foto: Divulgação

Hip Hop Contra a Fome

O projeto Hip Hop contra a Fome chega à 13ª edição nesta sexta (1) e sábado (2), no Taguaparque. Nomes nacionais como MC Davi (SP) e DJ Low (GO) e grupos locais como Atitude Feminina, Realidade Cruel e Viela 17 estarão presentes. Ingressos a R$ 20 + taxas no Furando a Fila.

Data: 1 e 2/9, às 21h

Local: Taguaparque, Taguatinga-DF

Classificação indicativa: +18

Ingressos a R$ 20 + taxas no Furando a Fila

Rock na Ciclovia

A energia do Rock na Ciclovia está imparável! Com a produção dinâmica da Capital do Rock e a curadoria fervorosa de Philippe Seabra (líder da Plebe Rude), em conjunto com o Sesc-DF, o festival vai agitar a capital com seis bandas autorais brasilienses: Diferencial Zero, Arqvírus, Moretools, Os Maltrapilhos, Deserto Moai e Mirante.

Data: 3/9 às 16h

Local: Sesc Taguatinga Sul – Setor F Sul Área Especial 3

Classificação indicativa: livre

Ingressos: entrada gratuita

Feira da Gestante

Desde quinta-feira (30), uma explosão de fofura e estilo vem invadindo Brasília com a maior feira do país dedicada ao universo das mamães e bebês! Será possível explorar uma vasta gama de produtos e preços, desde moda gestante até kits de berço, itens essenciais para passeios e amamentação, cintas modeladoras, carrinhos de bebê, papéis de parede, móveis e até serviços super especiais, como ensaios fotográficos de gestantes, pós-parto e recém-nascidos, além de personalização de produtos através de bordados criativos.

Data: 1/9 às 12h, 2/9 às 10h e 3/9 às 13h

Local: Pátio Brasil Shopping – Setor Comercial Sul Quadra 7 BL A

Classificação indicativa: livre

Ingressos: entrada gratuita

Foto: Divulgação

Xepa de Mamulengo

Prepare-se para o Xepa de Mamulengo, uma empolgante atração repleta de diversão e brincadeiras, que começa neste domingo (3). O evento apresentará um animado Cortejo de bonecos gigantes para cativar o público, seguido das encenações das peças “Varal de Bonecos” e “O Romance da Menina Feia”. Venha se encantar com essa experiência artística única!

Data e locais: Dia 03/09 – Feira do Pedregal

Dia 10/09 – Feira Permanente do Gama

Dia 16/06 – Feira Permanente da Ceilândia

Dia 24/09 – Feira do Permanente Sobradinho 2

Dia 07/10 – Feira São José de Brazlândia

Dia 22/10 – Feira de artesanato do Núcleo Bandeirante

Horário: às 9h

Classificação indicativa: livre

Ingressos: entrada gratuita

Foto: Divulgação

Vogue Fashion’s Night Out

A contagem regressiva começou! Para os amantes da moda da capital federal, a espera pelo Vogue Fashion’s Night Out está quase no fim. Como o destaque máximo no calendário de moda de Brasília, a quinta edição do VFNO acontece hoje (1), no Brasília Shopping. Se no ano passado o tema foi a Era Disco fascinante, este ano o cenário da celebração será o Rock. Será uma noite de estilo e diversão!

Data: 1/9 às 13h

Local: Brasília Shopping – SCN Quadra 05 BL A

Classificação indicativa: livre

Ingressos: entrada gratuita

Final Mega Drift Brasil

Prepare-se para uma dose de velocidade e adrenalina em Brasília! As etapas finais do Mega Drift Brasil, o emocionante esporte automobilístico que conquistou os corações locais, começam hoje (1). Lucas Medeiros lidera a competição com 355 pontos, seguido por Talles Raffi com 297 e Gustavo Cavalcanti com 262. O drift, técnica de direção que faz os carros deslizarem lateralmente nas curvas, traz uma disputa única e empolgante.

Data: 1, 2 e 3/9 às 10h

Local: Arena BRB – estacionamento do Estádio Mané Garrincha

Classificação indicativa: livre

Ingressos: a partir de R$ 45 no Autoclubes

Foto: Divulgação

Nipo Festival

O Nipo Festival está de volta, trazendo toda a vivacidade e sabor da cultura asiática para Brasília! Com atrações que abrangem música, gastronomia e o universo do cosplay, este festival promete encantar todas as idades e gostos. Um dos pontos altos é a culinária característica, com sushis perfeitamente preparados para os amantes dessa iguaria, além de opções quentes como yakisoba, lamen e udon, atendendo a diversos paladares.

Data: 1, 2 e 3/9 às 12h

Local: Taguatinga Shopping – QS 01 Lote 40

Classificação indicativa: livre

Ingressos: a partir de R$ 15 no Sympla

Foto: Divulgação

Cultura Criativa

O projeto Cultura Criativa chega com a missão de celebrar a arte, a inovação e a transformação de forma única. Desde quinta-feira (30), estão sendo oferecidas oficinas empolgantes que visam inspirar produtores culturais e cultivar ideias brilhantes para a economia do DF. Mas não para por aí! Uma feira colaborativa será o palco para exibir o poder das marcas e empreendimentos locais, em uma área de stands exclusiva.

Data: 1, 2 e 3/9 às 9h

Local: Eixo Cultural Ibero-Americano – Eixo Monumental

Classificação indicativa: livre

Ingressos: entrada gratuita