StartPlay: evento gratuito vai turbinar o ecossistema de Startups

Na capital federal, o cenário empreendedor ganhará um novo impulso com o evento StartPlay, que ocorrerá na próxima quinta-feira (9), no Parque Tecnológico de Brasília, o Biotic. Esta iniciativa gratuita, fruto da colaboração entre Biotic, Sebrae-DF, BRB LAB e BrasilStartup, promete ser um divisor de águas para quem busca transformar ideias inovadoras em negócios de sucesso.

Das 14h às 17h, o evento reunirá nomes influentes do ecossistema de inovação do Distrito Federal para uma série de palestras e apresentações. Entre os destaques, a Polus apresentará suas soluções para redução de consumo energético em supermercados, enquanto a Br.ino demonstrará como suas abordagens tecnológicas têm revolucionado o ensino nas escolas. A Coti, uma aceleradora reconhecida, oferecerá insights sobre como empreender com propósito e inovação.

Gustavo Dias, presidente do Biotic, compartilhou seu entusiasmo sobre o evento. “O StartPlay é um reflexo do nosso compromisso em fortalecer e expandir o ecossistema de startups. Estamos ansiosos para ver as novas soluções que emergirão desse encontro, consolidando ainda mais a posição de Brasília como um centro de inovação.”

Os participantes também terão a chance de aprender sobre os estágios iniciais de uma startup, com foco especial em como iniciar sem recursos financeiros. Um ponto alto será a discussão sobre o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (Mrosc), guiada por Letícia Graziela Almeida, chefe da Assessoria Jurídico-Legislativa da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-DF).

O evento não é apenas uma oportunidade para ganhar conhecimento, mas também uma plataforma para networking e compartilhamento de experiências valiosas. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas através do link.

Para mais informações e inscrições, acesse o link fornecido e não perca a chance de fazer parte deste movimento inovador em Brasília. Venha inspirar e ser inspirado no StartPlay!