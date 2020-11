Taypá é um dos participantes da 8ª edição do Peru Week

PUBLICIDADE

O premiado Taypá é um dos participantes, em Brasília, da 8ª edição do Peru Week, festival que celebra a gastronomia e a cultura peruana no Brasil. Pelo país são cerca de 35 restaurantes participantes, além de 70 operadoras de turismo. De 1º a 15 de dezembro, a casa terá um menu especial (entrada, prato principal e sobremesa) ao valor de R$ 120,00 por pessoa (serviço não incluso), válido no almoço e no jantar.

A Entrada possui duas opções: Pastel Criollo (mini pastel de lomo saltado e aji de galinha) ou Pastel de Choclo (escondidinho de milho recheado de carne). O Principal pode ser o Seco de Cordero (cordeiro cozido com coentro, cerveja preta e especiarias acompanhado de feijão e arroz branco) ou Pescado Andino (peixe em crosta de quinoa com purê de batata com tomate e manjericão). Para sobremesa, Suspiro de Café ou Torta de Maçã (com sorvete de creme e molho inglês de capim santo). Mais informações pelo site www.peruweek.com.br.

Taypá

QI 17, Comercial, Bloco G, lojas 208/210 – Fashion Park – Lago Sul

Fone: 61 3248.0403 / 3364.0403

Horário de funcionamento: De segunda à sexta para almoço (das 12hs às 15hs) e jantar

(de 19hs a 00h). Aos sábados: almoço (das 12hs às 16hs) e jantar (das 19hs à 01h). Domingos: para almoço a partir das 12hs. Fechado par jantar.

Aceita cartões: Visa/Mastercard /Amex

Tem wi-fi e acessibilidade para deficientes

www.taypa.com.br – email: [email protected]