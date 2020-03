Comida do futuro em debate no IFB

PUBLICIDADE 

Não há dúvidas de que o veganismo está crescendo no mundo e que as discussões em torno do que vamos comer daqui a alguns anos são bastante necessárias nesse momento.

Por isso, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFB) convidou o sociólogo Alexandre Cabral (foto) para uma palestra na próxima quarta-feira (4/3).

Mestre em inovação e propriedade intelectual e assessor de políticas públicas do Good Food Institute Brasil, organização sem fins lucrativos sediada nos Estados Unidos que oferece suporte para pesquisa de alimentos sem proteína animal, ele falará sobre O Futuro da Alimentação e o Alimento do Futuro.

A palestra é uma iniciativa integrada das disciplinas de Práticas de Pesquisa em Gastronomia Aplicada, ministrada pela professora Ana Paula Jacques, e Cultura e História da Alimentação, ministrada pelos professores Tatiana Rotolo e Thiago de Faria e Silva. A entrada é gratuita e aberta ao público em geral.

Serviço:

Data: 4/3/2020 (quarta-feira)

Horário: 19h30

Local: Auditório do Campus Riacho Fundo do IFB (Av. Cedro s/n, Riacho Fundo I)