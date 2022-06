Mbappé lidera lista de jogadores mais valiosos; Vinicius Junior é segundo

Após assinar sua renovação de contrato com o PSG, Mbappé passou a liderar o ranking dos atletas com a maior taxa estimada de transferência

Kylian Mbappé voltou ao topo da lista de jogadores mais valiosos do mundo do futebol. O atacante, que assinou sua renovação de contrato com o Paris Saint-Germain, lidera o ranking dos atletas com a maior taxa estimada de transferência, segundo estudo do CIES Football Observatory divulgado nesta segunda-feira.

Vinicius Junior, do Real Madrid, ocupa a segunda posição e é o único brasileiro no Top 10 do ranking. O norueguês Erling Haaland, que deixou o Borussia Dortmund ao fim da última temporada e assinou com o Manchester City, ficou na terceira colocação.

Completam as dez primeiras posições Pedri (Barcelona), Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Phil Foden (Manchester City), Frenkie De Jong (Barcelona), Luis Díaz (Liverpool), Rúben Dias (Manchester City) e Ferran Torres (Barcelona). Todos os dez têm até 25 anos. Neymar, que tem contrato com o PSG até 2025, ficou fora das cem primeiras colocações, assim como Lionel Messi, Karim Benzema, Robert Lewandowski, que já passaram dos 30 anos.

Os outros brasileiros das cem primeiras posições são Éder Militão (Real Madrid), Rodrygo (Real Madrid), Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Lucas Paquetá (Lyon), Gabriel Jesus (Manchester City), Casemiro (Real Madrid), Richarlison (Everton) e Antony (Ajax).

Esse é o último levantamento antes da abertura da próxima janela de transferências do futebol europeu, que será no dia 10 de junho. O mercado promete mudanças interessantes nos principais clubes europeus. Sadio Mané, do Liverpool, Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, e Gabriel Jesus, do Manchester City, devem trocar de clube até o início da próxima temporada.

Confira abaixo os 10 jogadores mais valiosos do mundo, em euros:

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) – 205,6 milhões Vinicius Junior (Real Madrid) – 185,3 milhões Erling Haaland (Manchester City) – 152,6 milhões Pedri (Barcelona) – 135,1 milhões Jude Bellingham (Borussia Dortmund) – 133,7 milhões Phil Foden (Manchester City) – 124 milhões Frenkie De Jong (Barcelona) – 112,5 milhões Luis Díaz (Liverpool) – 110 milhões de euros Rúben Dias (Manchester City) – 109, 6 milhões Ferran Torres (Barcelona) – 109,5 milhões

Por: Estadão Conteúdo