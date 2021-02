De olho na final da Copa do Brasil, Renato alerta para erros defensivos do Grêmio

PUBLICIDADE

O Grêmio goleou o Botafogo por 5 a 2, na segunda-feira, no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Brasileiro, e segue firme na luta por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores, mas o time já está pensando mais para frente, no final deste mês, quando terá a decisão da Copa do Brasil contra o Palmeiras. O técnico Renato Gaúcho fez um alerta por causa dos erros defensivos cometidos que podem comprometer na busca pelo título nacional.

De acordo com o treinador, o Grêmio produziu bem contra o já rebaixado Botafogo, mas cometeu falhas que não podem se repetir diante de adversários mais qualificados. “Temos que ajustar. Não é porque vencemos que está tudo bem. Contra times melhores, pode custar a vitória ou até o campeonato”, alertou, visando a decisão diante do Palmeiras que acontecerá nos dias 28 deste mês e 7 de março.

Mais uma vez, Renato Gaúcho elogiou Maicon e citou a importância do jogador para a equipe. No entanto, fez a ressalva de que, nem sempre, o volante terá condições de atuar durante os 90 minutos. “Tem que ser feito um trabalho especial. Para esse jogo, ele estava se sentindo bem. Mas é preciso tomar cuidado muito grande Infelizmente, sofre com várias lesões”, ponderou.

Com a vitória, o Grêmio chegou aos 56 pontos e está na sexta colocação do Brasileirão, dois pontos atrás do São Paulo, o quarto, que ainda joga contra o Ceará nesta 35.ª rodada. O Fluminense, quinto, tem a mesma pontuação e encara o Atlético-MG, no Rio de Janeiro. Os dois duelos ocorrem nesta quarta-feira.

Agora, o Grêmio ganha alguns dias de descanso e volta a campo para enfrentar o São Paulo, no domingo, às 20h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, em jogo válido pela 36.ª e antepenúltima rodada.

