Atlético-MG inicia caminhada rumo ao bi da Copa do Brasil contra o Brasiliense

Depois de quatro jogos nesta terça-feira, a terceira fase da Copa do Brasil será ainda mais movimentada nesta quarta-feira, com nove partidas. Campeão em 2021, o Atlético-MG inicia a busca pelo bi e agora encara o Brasiliense-DF, que avançou mesmo sem ter vencido nesta edição. A partida começa às 19h, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). O dia ainda terá vários destaques, incluindo três duelos da elite nacional: Goiás x Red Bull Bragantino, Coritiba x Santos e Juventude x São Paulo.

O Atlético-MG entrou direto na terceira fase por estar na Copa Libertadores da América, assim como América-MG, Athletico-PR, Red Bull Bragantino, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Fortaleza e Palmeiras. Completam a lista de novidades Bahia, Remo e Botafogo, campeões da Copa do Nordeste, Copa Verde e Série B, respectivamente.

Campeão estadual nesta temporada, o Atlético-MG vive excelente momento. Venceu os dois jogos no Brasileirão, contra Internacional, por 2 a 0, e Athletico-PR, por 1 a 0, e segue invicto na Libertadores. Superou o Tolima, da Colômbia, por 2 a 0, e empatou por 1 a 1 com o América-MG.

O Brasiliense também conquistou o título estadual, mas ainda não venceu na Copa do Brasil. Nas fases anteriores, eliminou o Humaitá-AC ao empatar por 2 a 2. Já na segunda fase, em que não tinha mais a vantagem, empatou por 1 a 1 com o Globo-RN e avançou nos pênaltis por 4 a 1.

Elite

Os confrontos mais complicados são os que reúnem times da elite. Também às 19h, o Red Bull Bragantino faz seu primeiro jogo diante do Goiás, que já eliminou Sousa-PB e Criciúma. Às 19h30, é a vez de Santos e Coritiba duelarem em Curitiba (PR). Os paulistas já passaram por Salgueiro-PE e Fluminense-PI, enquanto os paranaenses deixaram para trás Bahia de Feira-BA e Pouso Alegre-MG.

Juventude e São Paulo é outro duelo das 19h30, em Caxias do Sul (RS). O time gaúcho exerceu favoritismo nas fases anteriores, eliminando Porto Velho-RO e Real Noroeste-ES. O São Paulo eliminou Campinense-PB e Manaus, mas sentiu a perda do Paulistão na temporada.

Outros times do Brasileirão têm confrontos teoricamente mais fáceis, embora a Copa do Brasil sempre reserve surpresas. O Corinthians, por exemplo, joga fora de casa contra a Portuguesa-RJ e vai por em campo um time reserva. O Botafogo visita o Ceilândia-DF e o Athletico-PR também viaja para enfrentar o Tocantinópolis-TO. Os rivais Fortaleza e Ceará são outros que entram em campo. O primeiro recebe o Vitória, enquanto o alvinegro visita o Tombense-MG.

Fim do mês

Como o jogo entre Flamengo e Palmeiras, pela quarta rodada, foi antecipado para esta quarta-feira (20), no Maracanã, os dois só vão estrear na terceira fase em outras datas.

O Palmeiras vai receber o Juazeirense-BA no dia 30 (sábado) de abril, às 21h, no Allianz Parque, enquanto o Flamengo vai enfrentar o Altos-PI, no Piauí, no dia 1º de maio.

Diferente das fases anteriores, decididas em jogos únicos, a terceira fase terá jogos de ida e volta. Há ainda outra mudança em relação à premiação. A partir desta fase, o valor é o mesmo para todos os clubes, independentemente da posição no Ranking Nacional de Clubes (RNC) da CBF. Por participarem da terceira fase, todos garantem mais R$ 1,9 milhão. Quem avançar às oitavas, ganha outros R$ 3 milhões.

Confira os jogos de ida da 3ª fase da Copa do Brasil:

Quarta-feira – dia 27

19h:

Tocantinópolis-TO x Athletico-PR

Fortaleza x Vitória-BA

Atlético-MG x Brasiliense-DF

Goiás x Red Bull Bragantino

19h30:

Coritiba x Santos

Juventude x São Paulo

21h30:

Ceilândia-DF x Botafogo

Tombense-MG x Ceará

Portuguesa-RJ x Corinthians

Quinta-feira – dia 28

Atlético-GO x Cuiabá-MT

Sábado – dia 30

21h:

Palmeiras x Juazeirense-BA

Domingo – dia 1/5

18h:

Altos-PI x Flamengo

