Vídeo: JK Shopping homenageia clientes em telão da Times Square, em Nova Iorque

O centro de compras marcou presença nos telões de propaganda em um dos pontos de marketing mais desejados do mundo

Na tarde desta quarta-feira (16), o JK Shopping esteve presente na avenida mais famosa de Nova Iorque, nos Estados Unidos. O centro de compras marcou presença nos telões de propaganda da Times Square, um dos pontos de marketing mais desejados do mundo. A ação homenageou clientes com o vídeo da campanha de aniversário do shopping.

O feito é mais uma das iniciativas da celebração aos 10 anos do JK Shopping. “Lançamos a nossa campanha em abril deste ano com o mote ‘O Melhor Presente é você Presente’, que, além de convidar os clientes a participarem das comemorações, os coloca como protagonista da nossa festa”, ressalta Eliza Ferreira, superintendente do empreendimento.

A Times Square é conhecida pelos seus imensos painéis de publicidade, pela vasta riqueza de detalhes, pelos restaurantes e teatro, e por fazer o encontro da Broadway e a 7ª Avenida.