Setur-DF entrega photo point 3D e totens interativos aos turistas que chegarem ao Aeroporto de Brasília

Iniciativa pioneira vai projetar a cidade no Brasil e no mundo por meio de fotografias com a #vivabrasília. Além disso, os visitantes terão informações soobre oito rotas turísticas assim que desembarcarem

Os turistas brasileiros e estrangeiros que desembarcam diariamente Aeroporto Internacional de Brasília já contam com avanços tecnológicos para enviar fotos inovadoras ao país e ao mundo.

A novidade foi lançada neste domingo (30) com a inauguração da porimeira estrutura na capital do país de um photo point em terceira dimnsão (3D) e tótens interativos instalados na área externa do desembarque.

Despertando a curiosidade dos passagerios que estavam no terminbal, a inauguração dos novos dispositivos contou com a presença da secretária de Turismo do Distrito Federal (Setur-DF), Vanessa Mendonça; do presidente da Associcação Nacional de Secretários e Dirigentes Municipais de Turismo (Anseditur), Ângelo Sanches: e o do secretário executivo da Setur, Rodrigo Costa.

Também participaram o evento embaixadores de três países: Fernando Schimidt, do Chile; Ibrahim Alzeben, da Palestina; e Patrícia Villegas de Jorge, da República Dominicana.

Brasília: casa de todos os municípios

A entrega dos dispositivos foi realizada pela Setur em homenagem à caravana dos 53 secretários municipais, dirigentes e assessores de Turismo trazidos pela Anseditur. Eles vieram à capital do país para debater a retomada gradual e segura das atividadades do setor.

Eles representam 30 municípios de 21 estados e do Distrito Federal. Começam a cumprir uma agenda , partir desta segunda-feira (31) até quarta-feira (2) em reuniões programadas pela Anseditur.

A secretária Vanessa Mendonça destacou a importância de participar da diretoria da Associação, mesmo não sendo um município.“Brasília não é um município, Brasília é a casa de todos os municípios”.

Vanessa Mendonça também falou que tem trabalhado diuturnamente para ressignificar o turismo do Distrito Federal por meio da estruturação, da qualificação e da promoção do setor.

“O turismo é experiência, é emoção. Trabalhamos para levar isso ao nosso visitante. Esse espaço tem o objetivo de levar essa experiência ao turista. A atenção que a Secretaria de Turismo dispensa a todos os visitantes, que chegam ao aeroporto, começa no desembarque onde há um Centro de Atendimento ao Turista (CAT). Em seguida, eles terão este espaço interativo, uma iniciativa pioneira para fortalecer o sentimento de pertencimento e de amor que todos os brasileiros precisam ter pela nossa capital. Mais turismo, mais Brasília, mais Brasil”, disse a secretária.

vivabrasília

O espaço funcionará como um primeiro contato dos turistas e visitantes com a cidade, que poderão experienciar a hashtag #vivabrasilia, tirar fotos e postar em suas redes sociais, levando a imagem da capital para diversas partes do Brasil e do mundo.

“O aeroporto de Brasília é um dos mais movimentados do país, ficando atrás apenas do aeroporto de Guarulhos. Só em 2020, mesmo com a pandemia, cerca de 8 milhões de passageiros passaram pelo terminal. Nós não poderíamos deixar de aproveitar uma oportunidade desta magnitude para divulgar o destino Brasília para o mundo”, destaca a secretária Vanessa Mendonça.

O local contará, ainda, com uma série de totens com imagens lenticulares e terão QR Codes, que conduzirão os turistas à oito rotas turísticas. São elas: rota arquitetônica, rota da diversão, rota do cerrado, rota náutica, rota cívica, rota fora dos eixos, rota da paz e rota cultural. Além de imagens, serão fornecidas informações como sobre roteiros e produtos turísticos da capital. É uma conquista inédita para a promoção de Brasília, e que só foi possível graças à parceria e apoio de todos”, complementa a secretária Vanessa Mendonça.

Novo olhar do turismo

O secretário de Turismo de Canela (RS) e presidente da Anseditur, Ângelo Sanches, considera que turismo é cuidar bem das pessoas.”Brasília é a capital do Brasil. Mais do que justo chegar a um aeroporto como este, que é o coração do Brasil, ser recebido com este patrimônio, por estas rotas e por este cenário. Isso nos cativa cada vez mais a querer conhecer uma Brasília diferente do que às vezes é vendida lá fora. Isso mais uma vez fortalece e faz com que a gente possa voltar ao turismo com paixão. Brasília pelas mãos da secretária Vanessa Mendonça está fazendo isso com maestria. Secretária, você profissionalizou o turismo de Brasília e do Brasil”, ressaltou Sanches.

“A República Dominicana se caracteriza principalmente pelo turismo e sabemos a importância do turismo para um país. O trabalho que está sendo feito pela Secretaria de Turismo do Distrito Federal na promoção de Brasília, da sua história, da sua cultura e de seus monumentos é magnífico, criativo e merece ser ensinado ao mundo todo”, falou a embaixador da República Dominicana, Patrícia Villegas.

Os visitantes serão os primeiros a conhecer o painel em 3D, com tecnologia lenticular (com efeitos óticos de movimento ou profundidade, por exemplo), onde os turistas poderão tirar fotos e interagir com principais monumentos da cidade.

A professora da Universidade do Amazonas, Fátima Maria da Rocha Souza, foi uma das primeiras turistas a estrear o espaço e considera importante a integração da cultura com o turismo. “Me senti acolhida ao chegar ao aeroporto e poder sentir em miniaturas os centros culturais de Brasília, é uma oportunidade de expandir nosso olhar não só visitando os centros, mas também percorrendo virtualmente quando vemos os QR codes e as miniaturas”, falou.

O presidente do Sindicato de Turismo Rural e Ecoturismo do Distrito Federal e Entorno, Fernando Mesquita, ressaltou o trabalho diferenciado que está sendo realizado pela Setur-DF. “A secretária Vanessa Mendonça tem atuado com dinamismo, inteligência e articulação. Ela visita a cidade, busca uma aproximação de todos os segmentos. Brasília é a capital da esperança e hoje podemos defender essa bandeira”, disse.

Aeroporto

Administrado pela Inframérica, o JK foi considerado o melhor terminal do País na sua categoria em número anual de passageiros. “São novas atrações para o local de vôos que posiciona Brasília como um dos principais destinos turísticos do Brasil. Em 2020, mesmo em plena pandemia, o Aeroporto Juscelino Kubitscheck registrou 8 milhões de passageiros, ficando apenas atrás de Guarulhos (SP). Aliás, desde 2019, diversas pesquisas apontam a capital federal como uma das cidades de preferência dos turistas”, reforça a secretária.

