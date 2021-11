Rota do Cavalo gera desenvolvimento econômico, emprego e renda ao longo da DF-440

A tradicional Rota do Cavalo, no núcleo rural de Sobradinho, completou 18 anos no final de outubro

A tradicional Rota do Cavalo, no núcleo rural de Sobradinho, completou 18 anos no final de outubro. O trajeto, que compõe um dos principais atrativos do turismo rural do Distrito Federal, está sendo ressignificado agora por uma ação conjunta da Secretaria de Turismo do DF (Setur-DF), Secretaria de Governo, DER, Novacap e Associação de Ecoturismo da Rota do Cavalo (Eco-Rota). Isso está aquecendo a economia e dando fôlego aos empreendimentos localizados ao longo da DF-440, que geram emprego, renda e desenvolvimento local.

Neste sábado, dia 20 de novembro de 2021, uma cavalgada entre o Haras Quinta da Figueira e o Haras Unidas, num percurso de 7 quilômetros, vai marcar a reabertura do trajeto, que acaba de ganhar nova sinalização, mais moderna e de acordo com as marcações e indicações internacionais de turismo. Uma apresentação de “Dança à Cavalo”, com duração de 12 minutos, fechará a programação.

A Rota do Cavalo está a 30 km do Plano Piloto e possui aproximadamente 25 km de extensão ao longo da DF-440. O percurso abriga haras, ranchos, restaurantes com comidas típicas, lojas de artesanato, quiosques, fazendas e centros de hipismo. Além disso, a região é um grande pulmão do DF, que, com vegetação nativa do Cerrado, abriga os rios Ribeirão Sobradinho, Córrego do Meio e Indaiá.

Segundo a secretária de Turismo do DF, Vanessa Mendonça, desde o início da sua gestão a meta da Setur-DF é qualificar, estruturar e promover o Turismo em todo o DF. “A Rota do Cavalo possui uma enorme vocação turística que eleva o patamar da nossa oferta no segmento rural e as ações que implementamos até o momento já estão potencializando a região para se tornar o maior polo de Turismo Rural do DF. O cavalo é um conector de experiências, como o contato com a natureza, gastronomia, lazer, contemplação, tudo isso gerando emprego, renda e desenvolvimento local”, informa Vanessa Mendonça.

SERVIÇO:

Inauguração da nova sinalização da Rota do Cavalo

Dia 20 de novembro 2021, sábado, às 8h

Local: Haras Quinta da Figueira.

Endereço: Chácara 18, St. de Chácaras – Sobradinho, 1, DF

Telefone: (61) 99972-7590