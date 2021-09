Rota Brasília Capital do Rock vira Case Nacional de Turismo Criativo

A Embratur divulgou, nesta segunda-feira (20), que a Rota Brasília Capital do Rock, lançada pela Secretaria de Turismo do Distrito Federal, no dia 13 de julho, na Torre de TV, é um case nacional do turismo criativo

A classificação oficial foi anunciada pelo Coordenador da Embratur, Mário Moreira, durante sua palestra no Segundo Fórum Nacional dos Secretários Municipais de Turismo, que acontece em Recife (PE), até esta quarta-feira. Mas a Rota do Rock já tinha sido reconhecida informalmente pela mídia internacional, ao posicionar Brasília ao lado ao lado de Londres e Nova York, como uma das principais alternativas de visibilidade ao rock, no mundo. A Rota do Rock foi estruturada com a sinalização de 40 pontos iniciais que marcaram a história do estilo musical da cidade.

Ao final de todas as instalações, a cidade será um verdadeiro museu a céu aberto, guardando a memória do rock brasiliense e inspirando novas gerações. “Para nós, saber que a Rota do Rock está sendo usada como uma referência de turismo criativo de sucesso, é um grande orgulho. Nosso trabalho diuturno juntamente com o governador Ibaneis Rocha é em prol de momentos como esse. Brasília sendo reconhecida como case de turismo por todos os estados do Brasil. Sem dúvidas, um momento histórico e emocionante”, disse a secretária de Turismo do DF, Vanessa Mendonça, uma das protagonistas no 2° Fórum da Anseditur.