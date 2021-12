Brasília é um dos principais destinos para o verão 2022, segundo pesquisa da Max Milhas

Levantamento feito com compradores de pacotes turísticos para as férias mostra que a Capital Federal se destaca como opção sem praia, superando cidades litorâneas como Maceió e Natal.

Brasília aparece em sétimo lugar, no geral, na lista das dez cidades preferidas para se conhecer no Verão 2022, de acordo com pesquisa realizada pelo instituto Opinion Box, para o site de pacotes turísticos Max Milhas. A plataforma de viagens aéreas acaba de publicar um ranking sobre os dez destinos mais comprados para as férias de verão. Mil internautas adquiriram pacotes para o período e responderam às perguntas sobre que local gostariam de visitar.

“Essa classificação é resultado de nossas entregas”, avalia a secretária de Turismo do Distrito Federal, Vanessa Mendonça. Ela explica que a Setur-DF não tem receita para investir em publicidade legal, divulgando Brasília na mídia nacional, como fazem outros estados e municípios. “Nós estamos promovendo Brasília por meio de projetos realizados e que oferecem experiências verdadeiras”, afirma Vanessa Mendonça. Para ela, as ações desenvolvidas junto a municípios e estados, com programas de intercâmbio e termos de cooperação técnica, como o do Turismo Cívico Pedagógico, que traz estudantes de fora para aulas de história do Brasil nos monumentos públicos da capital, fazem com que o olhar se volte para Brasília, “por meio de experiências construídas e que estão sendo entregues, sendo oferecidas a quem nos visita”, complementa a Secretária.

Novas Experiências

De acordo com a pesquisa, quando indagados sobre os destinos dos sonhos, os participantes elegeram as praias do Nordeste e outras regiões de natureza. Por essa escolha, os destinos de montanhas e natureza ganharam mais espaço entre os roteiros dos turistas que buscam novas experiências e segurança sanitária.

Neste sentido, o avanço da vacinação contra a Covid-19 está, aos poucos, abrindo o caminho para a retomada do turismo e ampliando as buscas por viagens durante as férias de final de ano. “Turismo é segurança e Brasília dá exemplo nacional neste quesito”, justifica a secretária de Turismo do DF, Vanessa Mendonça. Para ela, a segurança é um dos atrativos que favorecem o posicionamento da cidade na pesquisa. “Sem segurança não se consegue fazer turismo e nossa capital é muito segura. Brasília atrai pela arquitetura monumental de Oscar Niemeyer, mas o visitante se surpreende ao chegar aqui quando descobre o Lago Paranoá, os parques naturais, o Cerrado, a gastronomia, o turismo de aventura e, agora, entre outros atrativos, o enoturismo. Somos um lugar diferente de tudo que já se viu”, afirma Vanessa Mendonça.

Ela anunciou que o Centro de Atendimento ao Turista (CAT) do Aeroporto JK vai começar a atender passageiros que circulam pelo terminal com testes de detecção de covid-19. “É uma parceria da Setur com a Secretaria de Saúde que vai garantir ainda mais segurança ao visitante de Brasília. Estamos seguindo rigorosamente os padrões de segurança contra a pandemia para preservar o fluxo turístico e atrair mais pessoas para a nossa capital”, informou Vanessa Mendonça.

Maior circulação

A expectativa do Consórcio Inframérica, que administra o Aeroporto JK, é alta. Para dezembro, o primeiro mês do verão, a projeção de um fluxo operacional com 85% da capacidade pré-pandemia. Isso significa o acréscimo de 42 voos extras diários para atender a demanda. A expectativa é de um fluxo de 1,3 milhão de passageiros para dezembro, com 9.637 pousos e decolagens. Para atender a demanda foram incluídos 42 voos extras na malha aérea da capital federal. Em comparação com o ano de 2020, a circulação de pessoas deverá ser 29% maior.

O presidente do Sindicato de Bares Hotéis, Restaurantes e Similares (Sindhobar), Jael Silva, prevê um crescimento de 10% no movimento para as festas de fim de ano. “A expectativa é de um faturamento maior do que no ano passado e de 10% em relação a novembro”, diz o empresário. Ele também prevê um reinício de contratações de funcionários para o setor. Para o Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro, Restaurantes, Bares e Similares do Distrito Federal (Sechosc), a retomada está lenta, mas já é possível vislumbrar uma melhora, como mostra a pesquisa da Max Milhas. Segundo o presidente do Sechosc, Orlando Cândido Gomes, a previsão de crescimento de contratações é de cerca de 5% maior na comparação com 2020.

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-DF) projeta uma retomada de 90% do setor para o período de verão no DF. Segundo o presidente da entidade, João Alberto Ribeiro Pinheiro, com o avanço da vacinação e o aumento do fluxo turístico na cidade, “a contratação de novos empregados está aquecida, porque o movimento já aumentou para o final de ano no DF”, observa o empresário que atua no segmento de alimentação.

Tendência

“Brasília não tem praia, não tem montanhas, não tem neve, mas é um destino surpreendente, tão surpreendente que figura entre as três capitais preferidas pelos brasileiros para se viajar, de acordo com pesquisa do Google”, lembra a secretária de Turismo. Na pesquisa da Max Milhas superamos destinos fortíssimos de praia, como Natal e Maceió. Sem praia, somos a segunda cidade apontada como destino”, diz Vanessa Mendonça.

A Pesquisa da Max Milhas revela uma nova tendência: cinco em cada dez viajantes consultados tinham a intenção de viajar para locais mais isolados por causa da preocupação com a Covid-19. É nesse contexto que as praias do Nordeste ganham ainda mais destaque entre os turistas que estão retomando suas viagens a lazer.

Secretária de Turismo do DF, Vanessa Mendonça: “Essa classificação é resultado de nossas entregas”. Foto: Cláudio Berger/Setur-DF

Brasília é distante do litoral e as praias mais próximas estão no Rio de Janeiro, a 1.118 km de distância. Porto Alegre, que figura em primeiro lugar entre as cidades sem praia (a outra é Belo Horizonte) está a 125 km da Praia de Tramandaí, bastante procurada por moradores da região metropolitana da capital gaúcha. Segundo a plataforma Max Milhas, entre os dez destinos mais comprados para a alta temporada de verão no país, cinco são do Nordeste.

Top 10 dos destinos preferidos para verão:

1º – São Paulo (SP)

2º – Rio de Janeiro (RJ)

3º – Recife (PE)

4º – Salvador (BA)

5º – Fortaleza (CE)

6º – Porto Alegre (RS)

7º – Brasília (DF)

8º – Maceió (AL)

9º – Natal (RN)

10º – Belo Horizonte (MG)