Brasília é uma das oito cidades brasileiras a receber o projeto “O Rio Continua Lindo. E perto!”

Campanha de promoção turística do Rio de Janeiro leva passeio virtual e show do cantor Diogo Nogueira ao público brasiliense

Brasília é a próxima parada do projeto “O Rio Continua Lindo. E perto!”. A capital do Brasil foi uma das cidades brasileiras escolhidas para receber a campanha de promoção dos destinos turísticos do Rio de Janeiro, levando as belezas da “Cidade Maravilhosa” para o público brasiliense. As ações visam o aumento do fluxo de visitantes para o verão de 2022 com apresentação em estandes, passeios virtuais, shows e encontros comerciais.

O programa é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro e da Companhia de Turismo do Rio de Janeiro (TurisRio), em parceria com a Fecomércio RJ, Associação de Hotéis do Rio de Janeiro (ABIH-RJ), grupo Multiplan, Aliansce Sonae e Riotur.

A campanha conta com um estande, já disponível para a visitação gratuita, no Park Shopping, na região administrativa de Guará. Lá, os frequentadores podem vivenciar a experiência de assistir a um vídeo VR 360 graus com paisagens e atrativos do Rio de Janeiro. A intenção é proporcionar um passeio lúdico, onde os visitantes possam sentir o prazer de estar em uma das cidades fluminenses.

Já no dia 11 de novembro, a programação se intensifica com o encontro comercial “O Rio é com vocês”, no Windsor Plaza Brasília. A ideia dos encontros comerciais é reunir os operadores turísticos, agentes de viagens, representantes de municípios e de Conventions Bureaux do Estado do RJ. Na ocasião, as rodas de conversa promovem oportunidades de vendas de pacotes e facilitações de produtos turísticos do RJ.

Encontro Comercial. Foto: Lucas Alves

Estande. Foto: Leandro Bertholini

Diogo Nogueira. Foto: Fred Pontes

No mesmo dia acontece o show para convidados do cantor e compositor Diogo Nogueira, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. A produção traz um cenário de valorização e referências de pontos turísticos da cidade, além de oferecer um repertório de músicas que representam a alegria dos cariocas e os atrativos da cidade.

Gustavo Tutuca, secretário de estado de Turismo do Rio de Janeiro, explica que o objetivo é promover os atrativos turísticos do RJ e movimentar a vinda de turistas para o verão de 2022.

A campanha conta com quatro pilares. Ao mesmo tempo em que fazemos ações direcionadas ao público final, como estandes em shoppings, promovemos encontros comerciais para aproximar os prestadores de serviços turísticos do Rio aos compradores dos mercados emissores, facilitando a concretização de negócios. Temos ainda um show com o cantor Diogo Nogueira, que apresenta um pouco da cultura do Estado e uma campanha publicitária que mostra a diversidade de atrativos das cidades do interior do RJ – conclui o secretário.

Serviço:

Ação com estande nos shoppings

Data: em funcionamento até o dia 14 de novembro

Local: Park Shopping

Endereço: SAI/SO Área 6580 Brasília – DF

Horário de funcionamento: das 10h às 22h

Encontro comercial “O Rio É Com Vocês!”

Data: 11 de novembro

Local: Windsor Plaza Brasília

Endereço: SHS Qd 05 BI. H

Horário: das 14h às 19h