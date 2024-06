Kubitschek Plaza inaugura a nova suíte presidencial

Um dos mais importantes hotéis cinco estrelas da capital da República, o Kubitschek Plaza é repleto de obras de arte e detentor de um acervo de fotos exclusivas de JK. E, nesta segunda-feira (10), inaugurou sua nova suíte presidencial. Com 117m² e projeto da arquiteta Cybele Barbosa, o espaço combina os estilos clássico e moderno, com mobiliários novos e nobres ao lado de peças do acervo da família do fundador de Brasília.

Segundo o diretor da Plaza Brasília Hotéis, André Octávio Kubitschek, a nova suíte leva em conta o amor pela capital. “O projeto traz aconchego a um espaço grande, com três varandas, todas com vista magnífica de Brasília, em especial da Esplanada dos Ministérios”, acrescentou. “Além disso, escolhemos a dedo os artistas que a decoraram, como Galeno, Darlan Rosa e Celso Júnior, autor de todas as fotografias”, comentou.

O espaço tem hall, cozinha, escritório, salas de jantar, de leitura e de estar com TV de 70 polegadas. A suíte presidencial possui ainda acabamento em mármore Michelangelo, uma sofisticada banheira de imersão de desenho minimalista e contemporâneo, quartzito Vivid Green e acabamentos em aço Corten.

O enxoval também compõe a sofisticação que uma suíte presidencial pede e leva a assinatura da prestigiada Trousseau, com amenities de marcas como Jo Malone, Bath & Co. e Granado. “A gente quer que os clientes se sintam nas nuvens”, comenta André Octávio Kubitschek.

JK, claro, é a grande inspiração do local. No espaço de leitura, duas poltronas que fizeram parte do acervo do presidente são o destaque, bem como a escrivaninha utilizada frequentemente pelo ex-presidente, cuja foto emoldura esta área dedicada ao trabalho.

Foto: Vanessa Castro / Divulgação

Foto: Vanessa Castro / Divulgação Foto: Vanessa Castro / Divulgação Foto: Vanessa Castro / Divulgação

Para André Octávio Kubitschek, os membros da rede hoteleira estão empolgados em colocar a suíte presidencial no mercado de Brasília. “Estamos investindo na hotelaria porque acreditamos em Brasília e no setor de turismo. Nossa cidade está crescendo e foi recentemente destacada no jornal The New York Times como o principal destino para estrangeiros visitarem no Brasil. Então, proporcionar hospedagem diferenciada é o nosso papel, pois acreditamos no setor de hoteleiro”, comentou.

“Nós projetamos o melhor para nossos hospedes. Fizemos questão de que ele tivesse a sensação de pertencimento do universo JK”, esclarece Andrea Carvalho, gerente de manutenção e design da rede. “Com estes detalhes, estamos prontos para receber chefes de estado, autoridades, presidentes de entidades e personalidades”, concluiu Saulo Borges, gerente comercial da Plaza Brasília.