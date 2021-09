Festa da Vindima na Fazenda Califórnia/DF, uma experiência única!

No último sábado (5), tive o imenso prazer de participar da III Festa da Vindima na Fazenda Califórnia/DF

Por Catiuscia Bellaguarda

Especial para o Jornal de Brasília

A fazenda, que existe desde 1995, fica no coração da capital federal, há cerca de 30 Km da Esplanada dos Ministérios e vem trabalhando, desde então, com uma filosofia sustentável e, nos últimos anos, entrou definitivamente na produção vitivinícola.

Com a proposta de aproximar o público dos produtores e produtos locais, seus proprietários organizaram esta experiência extraordinária.

Tão logo cheguei, fui recepcionada pelos proprietários, Rachel Bardawil e Bruno Sigmaringa Seixas, que passaram as orientações de como seria o passeio, além de ressaltar os devidos protocolos de segurança. O passeio proporcionou vivenciar momentos únicos, tal como caminhar pelos parreirais das uvas Niágara Rosada e realizar a colheita. Recebi cesta, tesoura de poda afiada e esterilizada, chapéu e água!

Na colheita, retirei a tela de proteção contra pássaros, momento especial onde foi possível sentir o aroma delicioso das uvas, cortei diretamente da videira, com a tesoura de poda, na diagonal para que as gotas de seiva se desprendam das extremidades onde houve o corte feito e garantam o sustento da videira daí em diante.

Após colher as uvas da videira, fui para o local onde viveria o ápice da experiência, no que tange à exploração sensorial, a 1ª Pisa da Uva do DF! Cabe destacar que a Fazenda Califórnia é a primeira propriedade do DF a proporcionar tal feito.

Ao som de belas músicas italianas entrei no barril, pisei nas uvas colhidas por mim mesma momentos antes, como era antigamente e, para eternizar o momento, registrei para a posteridade as digitais dos meus pés, após a pisa. Foi emocionante e ímpar, pois sou gaúcha e nunca tinha vivido essa sensação!

“MAGNIFICA” essa é a palavra para expressar nossa tarde, fui sem grandes expectativas e voltei encantada com o lugar. A colheita das uvas muito doces surpreendeu; no fim da tarde fomos pisar uvas vivenciando essa técnica milenar de produção de vinho. Adorei, recomendo e vou voltar na próxima safra para provar o vinho que está em elaboração. Diane Sousa - Arquiteta e Urbanista

Momento fofura! O bebê mais novo registrando a 1 Pisa da Uva no DF. Estevão, de 3 meses, marcou seu pézinho!

O evento terminou com um delicioso brunch feito com os produtos da fazenda e região: queijos, geleia de uva, bolos, suco de uva. A degustação dos vinhos ficou para a próxima vez, já que ainda estão em processo de elaboração. Além das uvas colhidas, a fazenda tem parreirais das espécies Barbera, Tempranillo e Shiraz.

Para a empresária Nivalda Barbosa, foi uma experiência incrível! “Recebi o convite da Rachel Alves, presidente das Amigas do Vinho do DF e quem organizou o evento das Amigas, cumprindo todos os protocolos de segurança, para a III Festa da Vindima da Fazenda Califórnia/DF. Fantástico, primeira vez que participei da pisa da uva, ainda mais que foi a 1° Pisa da Uva do DF. Aprendi a colher a uva na parreira e caminhamos pelos parreirais. Ao fim, tomamos um maravilhoso café com bolos, geleia, sucos, salgadinhos. Uma confraternização muito agradável numa bela tarde de sábado. Amei a experiência da 1° Pisa da Uva do DF e isso acontece no Rio Grande do Sul, mas eu nunca tinha participado. Inclusive, ao mandar o meu vídeo para os amigos, eles acharam que eu estava no Sul, pois não sabiam que aqui tinha. Fomos super bem recebidos pelos donos da fazenda, em especial pela Raquel. Incrível, sensacional!”

Foi uma tarde esplendorosa, com pessoas especiais! Um encontro que aqueceu o coração de todos os que lá estavam, principalmente neste momento pandêmico em que vivemos, além de estar em contato com a natureza.

Adorei registrar esta experiência única!!!

Até a próxima!

Serviço

Fazenda Califórnia/DF

DF 205 oeste km 07

Instagram: @fazendacaliforniadf

WhatsApp: 61 98133-8877