Como serão as viagens em 2021/22? Veja algumas perspectivas para o futuro do turismo

À medida que o período sombrio da pandemia Covid-19 dá sinais que pode ser controlado quando a vacinação alcançar os índices desejados, a indústria de viagens também está respondendo de acordo com a capacidade das pessoas de se adaptar, inovar e colaborar para tornar as viagens mais seguras do que nunca.



Embora tenhamos conseguido recorrer a livros, filmes e experiências virtuais incríveis para manter o desejo de viajar longe, simplesmente não há nada como o mundo real, e esperamos experimentar mais dele em breve. Felizmente o setor está repleto de pensadores criativos e a capacidade tecnológica nunca foi tão grande. Por isso, é provável que ainda este ano o segmento de viagens comece a se recuperar.



Tendências emergentes, novas ideias e experiências únicas certamente farão do pós-pandemia um tempo melhor para os entusiastas de viagens. Veja então algumas mudanças e tendências para 2021/22 no que diz respeito às viagens.



Descobrindo o seu quintal

Este tem sido o ano das viagens de carro, dos destinos próximos e das acomodações exclusivas. De fato, a pandemia ajudou os brasileiros a descobrir as belezas do seu próprio país. Em vez de voar para destinos internacionais, destinos próximos à natureza, onde é possível fazer caminhadas, curtir a praia ou conhecer pequenas cidades no fim de semana, a duas horas de carro, foram as principais escolhas de passeio do verão. Essas tendências provavelmente continuarão crescendo em popularidade, mas o que mais pode acontecer para os viajantes?



Viagens de negócios



Quando as pessoas estiverem de volta aos escritórios em grande número, muitas viagens de negócios provavelmente acontecerão. Isso significa que 2022 é o ano em que as companhias aéreas e os hotéis poderão realmente voltar a ter lucro. Passagens aéreas de última hora e grandes convenções em hotéis de luxo, com seus altos orçamentos de catering, realmente trazem bons resultados financeiros para o setor.



Sim, as pessoas dirão que a videoconferência teve tanto sucesso no ano passado que as viagens não serão tão frequentes. Pode ser. Mas, dito isso, não há substituto para as reuniões presenciais. A fadiga do ‘Zoom’ é real e os próximos dois anos serão para reconectar.



Passaportes de imunidade



Ainda haverá muitas restrições de viagem em 2021. Embora boa parte dos países possa chegar a uma porcentagem satisfatória de imunizados neste ano, isso não significa necessariamente que a Covid-19 não pode ser espalhada para outras pessoas. As fronteiras levarão muito tempo para reabrir totalmente, especialmente em países como o Brasil, que não receberão a vacina tão rapidamente quanto as nações mais ricas.



Os requisitos de distanciamento social permanecerão até que as autoridades sanitárias tenham certeza do controle da pandemia. Passaporte de imunidade – ou algum outro tipo de comprovação – provavelmente será um documento necessário para viajar ao exterior. A mesma exigência acontecerá em relação aos testes Covid-19.



Taxas decrescentes são apenas temporárias?



Antes da Covid-19, a indústria de viagens cobrava por todos os serviços, como taxas de bagagem e taxas de resort, por exemplo. Agora, muitos hoteis e companhias aéreas estão reduzindo essas taxas. Mas estas mudanças poderiam permanecer para sempre? É duvidoso, pois a maioria dessas tarifas e pacotes sem as taxas têm como objetivo alavancar as viagens. Quando os quartos estiverem cheios novamente, é provável que os hotéis adicionem de volta todas as cobranças possíveis para recuperar as perdas passadas.



Já para as companhias aéreas, a história é diferente. Nada as força a manter essa promessa, mas é possível que as taxas não retornarão da mesma maneira. Provavelmente as empresas aéreas só isentarão de taxas os membros de seus programas de fidelidade e os que fazem reservas diretas. Isso forçará cada vez mais o viajante a evitar sites de reservas de terceiros.



Seja qual for o caso, isso é uma oportunidade para as companhias aéreas se diferenciarem da concorrência e serem amigáveis ​​aos passageiros.



Pontos e milhas



Para quem viaja neste primeiro semestre de 2021, haverá toneladas de promoções. Hotéis e companhias aéreas vão lutar para ganhar a parcela de clientes que puderem. As empresas de cartão de crédito também têm oferecido milhas de bônus para transferir gastos para cartões específicos. Então, é hora de aproveitar uma destas promoções para planejar uma viagem sem data definida.



Novos tipos de viagem individual ou em grupos diferentes



Depois de tanto tempo trancado com membros da família, é provável que algumas pessoas escolham viajar sozinhas ou com outras companhias que estiveram impossibilitadas de ter contato.



O próximo ano então será para todos os tipos de novas escapadas. Grandes resorts que estão perdendo em conferências serão inteligentes em comercializar novos pacotes de viagem para reunião entre amigos, por exemplo. Ou os grandes fins de semana para solteiros, tão populares na década de 1970, podem ressurgir, afinal, depois de um período tão virtual, talvez voltar um pouco ao passado seja uma boa opção.



Os aposentados com tempo livre – e recursos – deverão fazer viagens longas e extravagantes, onde nenhum custo será poupado. O ano passado lembrou a todos como o tempo é precioso. Este grupo de viajantes embarcará em um novo tipo de tour, atingindo vários países, hospedando-se nos melhores hotéis e utilizando guias particulares para experiências únicas.