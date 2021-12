Casa Ojalá: Enoturismo e inovação na Toscana

Com uma vista de 360º para um dos mais belos vinhedos da Toscana, a “Casa Ojalá” é uma cabana de luxo, preparada para surpreender os enófilos

O projeto de design, da arquiteta italiana Beatrice Bonzanigo, foi cuidadosamente instalada para oferecer uma vista panorâmica para o vinhedo Capanna e as colinas e ciprestes da região da Toscana. Para os amantes dos vinhos, além de se hospedar em um lugar que promete ser único, a estada reserva ainda proximidade com as vinícolas locais.

A construção de apenas 27 m² possui dois quartos, um terraço, uma cozinha, uma sala de estar e banheiro, podendo ser ajustada, de acordo com o gosto do cliente, em até 20 layouts diferentes.

Outro ponto de alto da criação é a sustentabilidade. As madeiras que compõem a cabana são de origem sustentável, os tecidos são de plástico reciclado e a produção local está presente até na decoração, com cerâmicas feitas à mão. A estrutura também possui painéis solares e sistema de recuperação de água da chuva para reaproveitamento e tratamento de águas cinzas.

Foto: Luca Miserocchi

Foto: Luca Miserocchi Uma estadia nesta cabana particular pode ser transformada em umas férias de sonho onde até sua alma se fundirá com o meio ambiente. Porque luxo é liberdade e é espaço e é se sentir um com a natureza.

Foto: Luca Miserocchi

Foto: Luca Miserocchi

Foto: Luca Miserocchi Imagine que anoitece e que você se submerge na banheira, só vê vinhedos, o céu, os morros ao longe; a luz começa a colorir tudo e não há barreira que o separe dela. É o luxo absoluto que esta suíte única oferece.

Foto: Luca Miserocchi À noite, o infinito do céu se abre diante de nossos olhos, sem barreiras, tudo o que nossos olhos verão serão estrelas.

Veja mais alguns detalhes da charmosa Casa Ojalá

Foto: Luca Miserocchi

Foto: Luca Miserocchi

Foto: Luca Miserocchi

Foto: Luca Miserocchi

Foto: Luca Miserocchi

Foto: Luca Miserocchi

Foto: Luca Miserocchi

Foto: Luca Miserocchi

Foto: Luca Miserocchi

Para os interessados nessa experiência, a “Casa Ojalá” está localizada no hotel italiano Rosewood Castiglion del Bosco