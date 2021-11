Brasília instagramável

Levantamento da empresa britânica Design Bundles posiciona a capital brasileira entre as cidades Patrimônios Mundiais mais populares, desbancando Barcelona e Paris

Brasília ocupa o oitavo lugar de cidade mais popular do mundo no Instagram. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo Ministério do Turismo, dentro da celebração do Dia Internacional do Patrimônio Mundial. O estudo foi realizado pela empresa britânica Design Bundles e coloca as cidades do Rio de Janeiro e Brasília em 2º e em 8º lugar, respectivamente, na lista dos bens tombados pela Unesco mais marcados pelos internautas na rede social. As duas cidades brasileiras desbancaram destinos como Barcelona, na Espanha; em Paris, na França; e Bali, na Indonésia.

“Somos o maior museu a céu aberto do mundo com obras de Oscar Niemeyer. Temos o maior lago urbano artificial do mundo, somos o centro urbano mais arborizado e com a maior metragem quadrada de área verde do planeta, Brasília é única, diferente de tudo o que se imagina”, disse a Secretária de Turismo do DF ao conhecer o resultado de um levantamento feito pela empresa britânica.

Segundo o levantamento, a Cidade Maravilhosa perdeu apenas para o centro histórico da capital italiana, Roma, e recebeu mais de 45 milhões de posts no Instagram. Já a capital federal foi citada em 13,27 milhões de publicações.

“Atualmente, o Brasil possui 16 bens registrados como Patrimônio Cultural Mundial pela Unesco e dois deles estão entre os mais populares do mundo na internet. Além disso, ainda temos oito Patrimônios Naturais Mundiais, sendo um deles misto. Isso mostra como o Brasil é bem-quisto pelos estrangeiros e pelos brasileiros e o tamanho do potencial que o nosso país possui para atrair cada vez mais turistas nacionais e internacionais”, ressaltou o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto.

As indicações dos patrimônios brasileiros surgem na esteira das comemorações do Dia Internacional do Patrimônio Mundial, celebrado nesta terça-feira (16), pela Unesco. A data marca os esforços em garantir a identificação, proteção, conservação, valorização e a transmissão às gerações futuras do Patrimônio Mundial Cultural e Natural.

A Unesco classifica os bens reconhecidos como Patrimônio Mundial entre Cultural, Natural ou Misto, quando um atrativo atende aos critérios das duas categorias, com o objetivo de incentivar a preservação de atrativos considerados significativos para a humanidade.

Brasília

A capital do Brasil foi o primeiro bem contemporâneo reconhecido como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco), em 1987. Para se ter ideia da grandiosidade do marco, naquele mesmo ano, a Muralha da China também obteve o mesmo título. Desde então, Brasília detém a maior área tombada do mundo (112,5 km²).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conjunto urbanístico-arquitetônico de Brasília, construído a partir do Plano Piloto, um projeto de Lucio Costa, também foi inscrito no Livro de Tombo Histórico pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em 1990. Sua principal característica é a monumentalidade, determinada por suas quatro escalas: monumental, residencial, bucólica e gregária e por sua arquitetura inovadora.

Confira os 30 Patrimônios Mundiais da Unesco mais populares do mundo, segundo os usuários do Instagram: