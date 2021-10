Brasília comemora 4 anos como “Cidade criativa do Design”

Título foi concedido pela Unesco e analisa a qualidade dos serviços e equipamentos nas áreas de Design Artesanato e Artes Folclóricas, Gastronomia, Cinema, Literatura, Artes Midiáticas e Música.

Cidade Criativa do Design desde 2017, Patrimônio Mundial Cultural desde 1987, case de turismo cívico pedagógico, firmando acordos com municípios de vários estados, case do turismo cultural pela Embratur com a Rota Brasília Capital do Rock, referência do Ministério do Turismo como a principal Rota Cívica do país. Brasília é muito mais que a sede do poder.

“Somos moda, gastronomia, artesanato, rock, aventura, rural, náutica, cívica, da paz, contemplação, desportiva”, lista a secretária de Turismo do DF, Vanessa Mendonça. Ela comemora a data de 31 de outubro que marca os 4 anos do título de Cidade Criativa do Design concedido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

De acordo com Vanessa Mendonça, quando se fala em Brasília criativa fala-se de uma cidade jovem que nunca envelhece, “que tem uma capacidade de sempre despertar curiosidade, que atrai as mentes mais destemidas e é polo de criatividade no mundo”, explica a Secretária de Turismo do DF. Para ela, o título reflete uma “economia criativa de quase 4% do PIB e do mercado de trabalho do DF antes da pandemia. Precisamos estar sempre debatendo o setor e colocar essa vocação na vitrine da nossa cidade. Estamos ressignificando Brasília por um novo olhar sobre o turismo, que propicia a atração de divisas para a nossa capital”, finaliza Vanessa Mendonça.

Criada em 2004, a Rede de Cidades Criativas é composta por 116 cidades de 54 países que atuam em cooperação para aprimorar as estratégias de desenvolvimento por meio de sete pilares da indústria criativa e cultural: Design Artesanato e Artes Folclóricas, Gastronomia, Cinema, Literatura, Artes Midiáticas e Música.

Para apresentar ao visitante um roteiro de como compreender a classificação de criatividade e design da capital federal, a Setur-DF mantém em seu site na internet um o Mapa Brasília Cidade Criativa do Design (https://www.turismo.df.gov.br/cidade-criativa-do-design/), que conecta o estilo de vida brasiliense aos lugares onde o design se destaca na cidade, como cafés, galerias, lojas, restaurantes, bares e cervejarias. De Norte a Sul, passando pelo icônico centro da capital, 58 lugares de design em Brasília foram selecionados. A publicação é uma parceria entre a Setur-DF e o Sebrae-DF.

Na parte Sul os bairros tradicionais – Asa Sul e o Lago Sul. No Centro obras primas da arquitetura modernista, de monumentos clássicos aos hotéis design e lugares próximos. Já a parte Norte abriga a Asa Norte, o bairro jovem e boêmio.

Galerias, cafés e a Universidade de Brasília são alguns dos locais. Foram usados critérios curatoriais – espaço onde o design é presente – ambiente atraente, inovador, original – representatividade – funcionamento regular – presença digital – avaliação nas mídias sociais.

Além deste roteiro, a Setur-DF criou a Coleção Rotas Brasília, que proporciona ao visitante, com apenas um clique no celular, acessar os principais roteiros reveladores de uma cidade jovem, pulsante, diferente de tudo que já se viu: https://www.turismo.df.gov.br/colecao-rotas-brasilia/.

Nesta coleção, o visitante pode escolher por onde começar seu tour por Brasília: Cerrado, Náutica, Arquitetônica, Cultural, Cívica, Fora dos Eixos, Diversão (infantil) e Rock.