A experiência única de visitar Santa Catarina: o que fazer e explorar

Santa Catarina, um estado encantador repleto de surpresas e experiências únicas. Descubra conosco os destinos imperdíveis, como a praia brava, em Itajaí, e os passeios menos conhecidos que tornarão sua visita inesquecível.

Explore conosco o que fazer em Santa Catarina e desvende segredos pouco explorados. Prepare-se para uma jornada que combina beleza natural, cultura e aventura.

O que fazer em Santa Catarina?

Em um mergulho na história catarinense, descobrimos que o estado foi colonizado por açorianos e alemães, influências que moldaram não apenas a arquitetura, mas também os costumes e tradições. Ao visitar pontos turísticos em Santa Catarina, você se conecta com essa rica herança cultural.

Praia Brava

Ao explorar a deslumbrante Praia Brava em Itajaí, você se depara com um enclave de beleza natural e sofisticação contemporânea. Esta praia, que se destaca por suas águas cristalinas e faixa de areia dourada, é um convite ao relaxamento e à diversão. As ondas que quebram suavemente na costa fazem da Praia Brava um paraíso para os amantes do surfe, enquanto as areias convidam para caminhadas tranquilas à beira-mar.

Além disso, a Praia Brava abriga uma vibrante cena gastronômica e noturna, com beach clubs e restaurantes à beira-mar que oferecem experiências únicas.

Praias de Balneário Camboriú

Começamos nossa jornada nas deslumbrantes praias de Balneário Camboriú, cuja história remonta aos primeiros colonizadores. O contraste entre o moderno e o histórico é evidente na Avenida Atlântica, onde arranha-céus convivem harmoniosamente com construções que preservam a estética açoriana.

Caminho dos Príncipes

Ao percorrer o Caminho dos Príncipes, você se depara com cidades que guardam a influência germânica em cada esquina. Joinville, por exemplo, é uma verdadeira vitrine da arquitetura e cultura alemã, com festivais que celebram as tradições e a gastronomia típica.

Serra do Rio do Rastro

A Serra do Rio do Rastro, embora seja um espetáculo natural, também carrega consigo a história das primeiras trilhas utilizadas pelos tropeiros. As curvas sinuosas não apenas oferecem vistas deslumbrantes, mas também são testemunhas do passado que moldou a região.

Cascata do Avencal

A Cascata do Avencal, em Urubici, não é apenas uma maravilha da natureza, mas também um lugar que ecoa as histórias dos primeiros exploradores que desbravaram essa região. A imponência da cascata nos transporta para uma época em que a natureza dominava a paisagem.

O que explorar em Santa Catarina?

Além dos destinos conhecidos, Santa Catarina reserva verdadeiros tesouros históricos. Desvende conosco os passeios menos explorados, que revelam a essência única deste estado.

Trilha da Costa da Lagoa

Ao explorar a Trilha da Costa da Lagoa em Florianópolis, você segue os passos dos primeiros habitantes da região. Vilarejos de pescadores e paisagens intocadas contam histórias que remontam aos primórdios da colonização açoriana.

Rota das Cachoeira

A Rota das Cachoeiras, em Corupá, leva você a descobrir as belezas escondidas na densa Mata Atlântica. Cada cachoeira é uma testemunha silenciosa da biodiversidade que atraiu os primeiros colonizadores.

Caminho dos Vinhos

O Caminho dos Vinhos, em São João Batista, não apenas oferece degustações de vinhos, mas também mergulha nas raízes da viticultura catarinense. Conheça vinícolas familiares que preservam tradições seculares.

Desbravando Perequê em Porto Belo

Porto Belo, em especial Perequê, não só é um paraíso à beira-mar, mas também carrega consigo as marcas da história de pescadores que moldaram essa comunidade.

As praias, as tradições culinárias e a hospitalidade local são heranças valiosas a serem exploradas.

Praia de Itajaí: O que fazer?

Itajaí, como cidade portuária, tem sua própria narrativa histórica. Ao explorar a Praia Brava, você se conecta com a influência marítima que moldou o desenvolvimento da região. O Molhe da Atalaia, por exemplo, é uma estrutura que remonta aos primeiros dias do porto.

Em cada passo, Santa Catarina revela não apenas paisagens deslumbrantes, mas também histórias que moldaram sua identidade. Descubra a beleza única deste estado enquanto mergulha em sua rica herança cultural.





