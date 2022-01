Truques para transformar a decoração da casa em 2022

Mudar a cor das paredes, trocar móveis de lugar e apostar em quadros são dicas econômicas de decoração que fazem a diferença.

A principal tendência de arquitetura e design de interiores para 2022 é a aposta no aconchego e no bem-estar. Cores, ambientes e detalhes ganham atenção para compor lares com adaptabilidade, versatilidade e conforto. As características estão em alta na intenção de criar ambientes de convívio, trabalho, descontração e descanso ao mesmo tempo.

Na busca pelo equilíbrio, peças certas podem mudar completamente o visual de uma casa, sem a necessidade de grandes obras ou investimentos altos. Trocar a cor das paredes e apostar em quadros decorativos diversos são algumas ações simples que prometem fazer a diferença na decoração.

De acordo com a arquiteta Renata Zappelini, em artigo publicado na revista Vogue, desde que a pandemia chegou e o mundo precisou entrar em lockdown, a estética do conforto ganhou impulso na indústria do design de interiores e de outros setores, como estética, moda e alimentação. A busca por lugares acolhedores está entre as prioridades das pessoas.

A impressão do estilo do morador também é palpite para 2022. Mais importante do que as tendências, cada um deve se sentir bem no próprio lar, como destaca a arquiteta e designer de interiores Carla Fernandes, em entrevista ao G1.

Cores em alta

Em seu canal no Youtube, a arquiteta Pâmela Minella afirma que o bege, o marrom e o laranja são as tendências para o próximo ano. Esse parece ser um consenso, já que a arquiteta Renata Zappelini também aposta na paleta de cores neutras, com tons creme e marrom para evidenciar o aconchego.

A ideia é iluminar os cômodos de forma natural, para que a permanência em cada um deles seja agradável. O colorido para destacar paredes tende a aparecer com tons que refletem a natureza. O preto também tem espaço nos objetos e detalhes que integram o ambiente.

Usabilidade de móveis e de espaços

O conceito aberto segue em alta no próximo ano, com ambientes integrados e espaços versáteis, que permitem o convívio mais próximo entre os moradores. Essa modalidade de disposição dos cômodos possibilita, ainda, que as pessoas usem a casa para diversas atividades, como trabalhar e se divertir.

Investir em móveis simples e úteis é outra tendência que promete praticidade e acolhimento no conceito aberto. No hall da entrada de casa, uma sapateira com banco ou um móvel com cabides convidam moradores e convidados a tirarem sapatos e casacos, por exemplo.

Móveis mais baixos, com almofadas e colchas para o conforto dos moradores, também são apostas acertadas para 2022. Outra dica é mudar a mobília de lugar de tempos em tempos: um truque econômico que pode transformar o ambiente, movimentando os ares.

Foto: vanitjan/Freepik

Estilo pessoal marca paredes, cozinha e banheiro

Se em algum momento a tendência era apostar em paredes nuas, para 2022 vale investir em ornamentos e em novas roupagens. O retrô faz o seu retorno por meio da decoração com objetos que tragam memórias afetivas e histórias com significados pessoais.

Quadros de diferentes tamanhos, sozinhos ou em conjunto, fotos impressas e objetos diversos ganham espaço. As decorações a partir de artesanatos, como colchas feitas à mão e objetos macios ao toque, também deixam a casa com ar de aconchego e são um convite ao relaxamento.

Para banheiros e cozinhas, metais e cubas coloridas são tendências. As cozinhas trazem a moda do estilo industrial, com destaque para móveis e metais na cor preta. Nos banheiros, objetos e detalhes em preto também tendem a marcar presença no próximo ano.

Natureza dentro de casa

Outro detalhe que promete fazer a diferença no próximo ano é o ambiente natural. A dica é optar por tecidos translúcidos, com cores neutras e claras para sofás e cadeiras revestidas, por exemplo. Painéis de madeira, vasos e plantas também são formas de trazer a natureza para dentro de casa.

Móveis antigos e materiais naturais, como pedras e revestimentos de palha, podem ser usados nos ambientes internos e externos, que passam a estar cada vez mais interligados.

Flores e arranjos naturais decoram mesas e estantes. A jiboia e a samambaia são opções para serem cultivadas no apartamento e espalhar o verde. O ouro também é uma tendência que retorna, por representar um metal natural precioso, trazendo vida aos ambientes.