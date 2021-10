Nova Triumph Bonneville T100 chega às concessionárias brasileiras

A linha de motocicletas clássicas da Triumph está sendo renovada globalmente. E o primeiro modelo da família Bonneville a chegar ao Brasil é a T100.

A lendária família Bonneville de motocicletas clássicas da Triumph está passando, globalmente, por um processo de renovação, com uma série de atualizações significativas em toda a linha, incluindo melhor desempenho, capacidade e estilo. O primeiro modelo dessa nova linha a desembarcar no Brasil é a Bonneville T100, que já está disponível nas Concessionárias Triumph. Ainda não há previsão para lançamento no mercado brasileiro dos demais modelos da família Bonneville.

A mais recente geração da Bonneville T100 integra desempenho emocionante, capacidade de oferecer segurança e confiança ao piloto, o tradicional estilo atemporal Bonneville e uma atualização significativa no seu motor bicilíndrico de 900 cc. Ele ganhou 10 cv de potência adicionais, emitindo menos gases poluentes. Além disso, a moto também ficou mais leve e ganhou maiores especificações em itens como freios e suspensões.

Os freios, agora, são Brembo com dois pistões, de alto desempenho, para proporcionar uma excelente potência de frenagem. Os freios ABS de última geração e o controle de tração comutável são incorporados de forma discreta para maximizar a segurança do condutor e garantir uma experiência de condução confortável.

Os garfos dianteiros, equipados com amortecedores de maior especificação, combinados com os amortecedores duplos traseiros e as rodas de estilo clássico de 32 raios, enriquecem ainda mais a sensação de agilidade e facilidade de condução da Bonneville T100.

Com uma linhagem inigualável, que remonta à primeira e icônica Triumph Bonneville de 1959, a nova e moderna família Bonneville engloba o lendário estilo de motos de design britânico. Esta nova geração foi concebida nas avançadas instalações de Pesquisa e Desenvolvimento da Triumph, em Hinckley, na Inglaterra.

Triumph Bonneville T100. Foto: Divulgação

Novo motor ganhou 10 cavalos de potência

Seu motor tem agora 65 cv de potência (a 7.400 rpm) e torque de 80 Nm (a 3.750 rpm) – sendo que 80% desse torque está disponível entre 2.000 e 7.000 rpm, garantindo ao seu usuário uma forte aceleração sempre que necessário.

Graças ao uso de novos componentes, o novo motor da T100 sofreu uma redução significativa de peso, ficando 4 kg mais leve. Esta redução de peso, combinada com uma potência superior, traduz-se numa notável melhoria na resposta de aceleração e na condução.

Com o maior intervalo de manutenção da categoria, de 16.000 quilômetros, o proprietário garante um custo mais baixo e espaçado para manter sua motocicleta sempre em dia.

O conforto também é assegurado por um novo assento para o condutor e o garupa, perfeito tanto para passeios curtos como para longos. A embreagem assistida e deslizante proporciona mais conforto para o piloto.

O banco pode ser aberto, com a utilização de uma chave, permitindo fácil acesso a uma porta USB. Este assento tem altura de 790 mm. Juntamente com o perfil estreito da Bonneville T100, essa altura contribui para proporcionar uma sensação estável e segura à motocicleta, parada ou em movimento, principalmente para motociclistas de baixa estatura.

Triumph Bonneville T100. Foto: Divulgação

Triumph Bonneville T100. Foto: Divulgação

Triumph Bonneville T100. Foto: Divulgação

A nova moto está equipada, também, com um novo painel de instrumentos, com a marca Bonneville estampada num estilo tradicional. Há uma série de detalhes vistosos e genuínos, como o para-lama traseiro em aço e os espelhos, aro do farol e tampa do compartimento de óleo cromados. A luz traseira compacta e elegante é totalmente feita com tecnologia LED, para uma maior eficiência energética e elevada visibilidade.

A motocicleta conta com uma gama com 117 acessórios genuínos. Todos eles foram desenvolvidos e testados simultaneamente com a moto de forma a garantir uma integração perfeita e proporcionar várias opções de personalização para a T100, de acordo com o gosto e as necessidades de cada piloto.

A nova Triumph Bonneville T100 está sendo lançada pelo preço de R$ 52.990,00, exclusivamente na cor preta. Pelo financiamento exclusivo do Triumph Smart, é possível adquirir a nova Bonneville T100 (ano/modelo 2021/2022), com juros mensais de 1,49%, com entrada de R$ 23.846 (45%), 23 parcelas mensais fixas de R$ 699,00 e uma parcela residual final de R$ 23.184,00.