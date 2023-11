Terapias integrativas como ferramenta na busca de longevidade e qualidade de vida

Fundada em 2021, em Brasília, a Niroda é uma clínica de terapias integrativas especializada em reequilíbrio sistêmico, saúde e bem-estar, com tratamentos desenvolvidos de forma exclusiva para cada paciente. “O objetivo é olhar para o ser humano e para a sua trajetória com amor e cuidado e honrar sua singularidade através dos processos quânticos, naturais, sem contraindicação, uso de toxinas ou efeitos colaterais. Um dos princípios do nosso método é o respeito à vida humana com foco na saúde integral e plena, gerando fluxo de bem-estar crescente”, afirma Daniely Britto, à frente da empresa.

Doutoranda e Mestra em Ciência Quântica da Saúde, Felicidade e Prosperidade pela Universidade de Tecnologia de Jaipur, na Índia, Daniely Britto, que atua há mais de 16 anos com desenvolvimento humano, é a responsável pelo desenvolvimento do Método Niroda. Com uma abordagem holística, tem como ponto de partida o processo de autoconhecimento em busca da cura, passando pelo reequilíbrio energético e expansão da consciência. Nele, a partir da avaliação inicial, são contempladas etapas como elaboração do protocolo, reprogramação mental, aplicação das terapias básicas, terapias avançadas e manutenção em nível de bem-estar crescente.

“Em 2023, acredito que já seja ponto pacífico que quando o assunto é qualidade de vida, não se pode focar apenas na parte. Corpo, mente e espírito estão intrinsicamente integrados. O Niroda atua para facilitar e possibilitar o equilíbrio de uma maneira geral, e nesse processo, o paciente participa ativamente. Juntos, investigamos a origem do desequilíbrio físico, mental, vital e emocional e avaliamos os melhores caminhos e técnicas a serem utilizados para se alcançar a longevidade com qualidade de vida”, explica.

Consteladora Sistêmica familiar e professora de Yoga formada pelo Instituto Yoggin Academy, Britto ainda se dedica aos estudos de mecânica quântica, florais quânticos, neuroplasticidade, Hatha Yoga e epigenética. “É fascinante a oportunidade de adquirir conhecimentos milenares que vêm sendo cada vez mais estudados e validados através de pesquisas científicas. Quanto aos seus benefícios, são mais que respaldados, principalmente, pelas comunidades orientais”, afirma.

Programa Saúde Quântica e Integrativa para Líderes

A Clínica Niroda, além de atendimentos individuais, realiza palestras e oferece terapia e treinamento quântico “In Company”, de forma presencial e online. Um de seus programas de mais sucesso, inclusive, é voltado para o mundo corporativo: saúde quântica e integrativa para líderes.

Uma empresa é formada por seres humanos e a qualidade de vida desses indivíduos impacta diretamente em seus resultados diretos e indiretos. Os líderes costumam sofrer com o estresse, a ansiedade e a depressão e até a Síndrome de Burnout, uma realidade cada vez mais comum dentro das empresas. A pressão diária por resultados, alcance de metas e objetivos, além de todas as responsabilidades que envolvem o comando de uma equipe podem tornar o desafio de liderar em algo estafante. “Muitos líderes se perdem nesse caminho, apesar de toda experiência, conhecimento e habilidade técnica que possuem. Pensando nestas pessoas que desenvolvemos este programa”, explica a especialista.

Após as consultas individuais e compreensão do programa, a treinadora desenvolve e sugere o protocolo, com apresentação de temas específicos de cada encontro, conteúdos, ferramentas, técnicas e vivências a serem utilizadas. Entre eles estão a meditação, avaliação por meio da tecnologia quântica “Scio” de detecção de estresse, mapeamento emocional e questionário de anamnese. Já nas dinâmicas de grupo são trabalhadas questões como autopercepção, autocomunicação efetiva e auto pertencimento.

Com duração de 12 semanas, o programa prevê 12 encontros, sendo 01 atendimento terapêutico individual para cada líder, com elaboração de um protocolo personalizado e 11 encontros em grupo, com objetivo de potencializar a saúde física, mental, emocional, vital e sistêmica, assim como aumentar o nível de performance e a excelência do trabalho apresentado pelo corpo de líderes das empresas.

