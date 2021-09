Superação! De adolescente obeso a Mister Lago Sul

Conheça a história de superação de Sérgio Sant’anna. Ele já tinha sido convidado para ser Mister em outras edições, mas só aceitou em 2021

Há 14 anos, desde quando Sérgio de Sant’Anna iniciou sua vida fitness, foi elogiado pelo seu físico e disciplina. Obeso na adolescência com seus 92kg, o jovem viu motivos para mudar totalmente a própria a rotina e buscar uma vida mais saudável. Aos 16 anos se matriculou na academia e sabia que, além de mudar o próprio corpo, poderia mudar a vida de muitas pessoas através da atividade física e mudança na alimentação.

Os anos foi passando e após perder 25kg e se tornar referência em seu ambiente de trabalho, por família e amigos, viu que poderia mudar mais pessoas. Sérgio investiu intensamente no mundo de digital influencer, onde posta diariamente sua rotina de treinos e dieta.

Mas como ninguém é de ferro, Sérgio se aventura nos restaurantes mais conceituados de Brasília, como o Bloco C e Restaurante Lago do Marcelo Petrarca, o qual tem parceria a longa data e é cliente VIP e conhecidos por toda a equipe, que também tem a categoria de #lifestyle no Instagram.

Em 2017 recebeu o convite para ser Mister Brasília, mas recusou devido a rotina de trabalho na CAPES, já trabalhou como assessor parlamentar na Câmara Legislativa do DF com a Deputada e Procuradora Especial da Mulher, Júlia Lucy e atualmente é estudante de Direito da Universidade Mackenzie Brasília.

Frequentador assíduo da academia Bodytech Lago Sul, não larga mão do seu Personal Trainer, Fábio e seu nutricionista, Daniel Oliveira, que estão juntos há mais de 6 anos. Muito cuidadoso com o corpo, tem parceria com a empresa Max Form, de suplementos alimentares e continua investindo em parcerias que trazem retorno financeiro e visibilidade.

“O convite de Mister veio na melhor hora, com a pandemia, as aulas da faculdade ficaram remotas e abriram espaço nos horários para uma dedicação maior ao concurso de Mister Plano Piloto”, explica Sérgio.

Sérgio Sant’anna. Foto: Arquivo Pessoal

Como foi o convite para ser Mister?

Recebi o convite em 2017 pela equipe da MK live do Mayck, responsável pela organização do concurso, mas recusei devido à intensidade de trabalho na CAPES- MEC, onde trabalhava. Um novo convite foi feito em 2021 e aceitei, hoje sou Mister Lago Sul CNB 2021.

Como foi o concurso de Mister?

O concurso aconteceu nos dias 4 e 5 de setembro deste ano, tivemos apresentação dos candidatos, desfile, fotos, muita troca de looks e de cenário e entrevistas. Será apresentado ao público em forma de reality. A cada semana os jurados vão eliminado um a um e tudo é divulgado na página oficial do Instagram do Mister Plano Piloto. Na última semana de setembro, restarão apenas 3 e o público escolherá o melhor a partir de um histórico feito pelos jurados.

Sérgio Sant’anna. Foto: Arquivo Pessoal

Existe rivalidade entre os Mister’s?

Não, nenhuma, ao contrário do que acontece nos concursos de Miss, o concurso masculino é muito diferente, todos se ajudam muito a todo momento, nem parece que estamos em um concurso e que vai escolher apenas um, no final, todos viram amigos, no domingo mesmo, após o fim do concurso, chamei todos para ir pra minha casa, fizemos uma festa de comemoração que até os vizinhos chamaram a polícia reclamando do barulho. [Risos]

Qual o diferencial pra ser Mister?

Não há um protocolo. Não tem como montar um personagem, tem que ser você a todo momento e saber responder as perguntas nas entrevistas, saber desfilar como Mister, ter postura, saber para o quê veio e pra onde você vai. Engana-se quem acha que é só ter um rostinho bonitinho. Os jurados estão bastante exigentes.

Se você ganhar Mister Plano Piloto, qual projeto social você vai levar pro Mister Brasil?

Sempre fui muito ligado às mulheres, vim de uma família com 6 tias, minha mãe e mais de 12 primas. Acho inaceitável e inadmissível um homem bater, machucar, agredir uma mulher e até mesmo assediar. Já fui coordenador geral do projeto “PEM na Praia” da Procuradoria Especial da Mulher no evento Na Praia em Brasília, que aconteceu em 2018, voluntários e voluntarias selecionadas trabalharam durante todos os finais de semana de shows, segurando cartazes para conscientizar os frequentadores sobre o combate à violência contra a mulher e o assédio. Tivemos uma repercussão gigantesca e foi bastante elogia.

