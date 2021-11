Superação! Casal iniciou a empresa panfletando na rua e transformou R$ 5 mil em franquias com faturamento de R$ 32 milhões

O empresário, Rodrigo Nunes, já anuncia 600 operações até 2024, sendo 10 unidades internacionais. A cada 5 minutos uma pessoa realiza um procedimento estético na rede, gerando mais de 25 mil atendimentos mensais e faturamento anual de R$ 32 milhões

Ainda em meio à pandemia, a Ad Clinic decidiu deslanchar o plano de expansão para se tornar uma varejista nacional. Está instalada no Sul, Sudeste, Centro Oeste e agora a empresa brasileira de estética abre as portas no Norte e Nordeste e visa entrar em Portugal, EUA e África

A decisão da empresa de fincar bandeira em outras regiões está relacionada com a discussão trazida pela pandemia sobre capilaridade e adensamento nos planos de expansão de varejista. Com o avanço da venda digital, muitas companhias começaram a se perguntar se seria eficiente abrir mais lojas em praças onde elas já estão ou se deveriam buscar novas localidades.

“Nossa estratégia de crescimento integrou o mundo online com as unidades físicas, onde o cliente escolhe por onde quer comprar os tratamentos, misturando os canais muitas vezes”, afirma o Ceo Rodrigo Nunes, ao informar que no ano passado, a venda online da companhia aumentou ainda mais no período pandêmico. A prova disso é que a AD Clinic cresceu 600% entre 2020 e 2021 concluiu com êxito o projeto de expansão de R$24 milhões no ano passado.

O mais surpreendente de tudo é que a rede de estética iniciou com um investimento do casal no valor de R$ 5 mil em panfletos para divulgar a primeira loja. Enquanto Aline Medici, sócia e namorada, realizava os procedimentos estéticos, Rodrigo panfletava nas ruas para atrair mais clientes.

Rodrigo Nunes e Aline Medici. Foto: Arquivo Pessoal

Durante a Covid-19, a panfletagem saiu do papel, virou digital e eles passaram a investir na comercialização de franquias e vendas on-line. A estratégia de expansão contempla um novo modelo de negócio, com tamanho mais reduzido e valor de investimento a partir de 89 mil, sendo uma das franquias mais baratas e mais lucrativas ao mesmo tempo, visando acelerar a expansão e facilitar a entrada da marca em pequenas cidades.

O sucesso do negócio dos franqueados foi a estratégia de marketing digital e offline adotada. Assim, a rede já superou os índices de 65% de fidelização de clientes e, antes da inauguração dos franqueados, os resultados de pré-vendas são de quase 200 leads de agendamentos.

Dentro dessa nova estratégia de marketing e posicionamento da marca, a rede fechou contrato de um ano com a apresentadora Ticiane Pinheiro para ser a nova embaixadora da marca no mercado brasileiro. Para Rodrigo Nunes, CEO da rede AD Clinic, a imagem de Ticiane Pinheiro tem forte adequação com o target principal que a rede atende, composta principalmente pelo público feminino na grande maioria, mas que também vem tendo bom crescimento junto ao público LGBTQIA+ e o masculino, principalmente nos procedimentos que envolvem estética facial, redução de medidas, entre outros.

“Aliar a imagem da Ticiane e seu sucesso como apresentadora, empresária, mãe e esposa à marca AD Clinic, mostra que podemos proporcionar às pessoas um resultado estético muito agradável e com acessibilidade financeira.”, concluiu Rodrigo.